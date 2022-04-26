السيسي: سنعلن سيناء خالية من الإرهاب بعد إزالة كافة العبوات الناسفة والمتفجرات منها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القوات المسلحة المصرية دفعت 84 مليار جنيه خلال الـ 7 أو 8 سنوات ماضية، «ثمن كان لازم ندفعه، دي تكاليف الصراع، بس خلاص الموضوع خلص، بيقولولي طب أعلن بقى إن سيناء أصبحت خالية من الإرهاب، أنا بقول لما نخلص إزالة العبوات الناسفة والمتفجرات اللي كانت موجودة، واللي حطوها في حتت كتير من رفح والشيخ زويد والعريش، نقدر ساعتها نعلن إنه تم تطهير أو انتهاء الإرهاب في سيناء».

السيسي يرحب بشيوخ وعواقل سيناء

وأضاف «السيسي»، خلال احتفالية إفطار الأسرة المصرية: «أنا شايف أهالينا من الشيوخ وعواقل سيناء موجودين معانا أنا برحب بيكم، كل سنة وأنتم طيبين، وبسجل لكم كل احترام»، فيما قال أحد الحضور: «ربنا يحفظك ياريس وبنشكرك جدًا على جهود الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حفظ الأمن، وتحيا مصر».

فيما قال السيسي: « ربنا يحفظكم، أنا اللي بشكركم أنتم ، لأنه بتعاونكم وصبركم، والمعاناة اللي انتم عانيتوا فيها خلال الـ 8 سنوات الماضية، إحنا كمسؤولين مش هننساكم، اللي بنعمله في سيناء من محاولة أن احنا نعمل تنمية حقيقية لها هو في الآخر أمر مستحق، تتسحقوا أن احنا نعمل ده وزيادة، ونصرف على ده ونزيد».

الرئيس: تطهير سيناء تم بثمن كبير

وتابع: « حبيت أقول لينا كلنا إن احنا بنفتكر في كل واقعة استشهاد، نفتكر الموضوع ده، الموضوع خلاص خلص، بس خلص بثمن كبير، بنشكركم وتحياتي لكل أهالي سيناء باسمي وباسم كل المصريين».