السيسي: ربنا سترها ونجا مصر في 2011 وأزمة كورونا.. ولسه هينجيها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي «الناتج المحلي اللي كان مقدر تحقيقه طبقًا لحسابات الوكالات والمؤسسات في الوقت ده كانت بتقول ان مصر هتعمل 8 تريليون جنيه حتى 2015، 475 مليار دولار وعايز أقول لكم إن كان معدل دخل الفرد طبقا للناتج المحلي ساعتها كان حوالي 2000 وشوية دولار وكان مقدر خلال 2015 يبقى 4000 دولار».

السيسي: مصر واجهت أزمات كان لها انعكاسات كبيرة على الدولة

وتساءل الرئيس: «طب النتيجة كانت إيه؟»، وأضاف: الاحتياطي خلص بتاع البنك المركزي اللي كان موجود واللي تم بنائه في سنين طويلة انتهى في الفترة دي ونسبة البطالة طلعت لـ14% وهو الكلام ده لما يتعمل يبقى انعكاساته على الدولة إيه، وبالمناسبة بقا مكنش حد يقدر يحل المشكلة دي خالص، يعني لو كان الفريق أحمد شفيق هو اللي نجح كان ممكن ينجح في التحديات الموجودة دي؟ طب أي حد تاني بما فيهم أنا؟..لا .. لكن لازم تعرفوا وبقولها لكم برضه للتاريخ وأنا قولتها قبل كده بس يمكن نكون نسينا، لولا تدخل الأشقاء العرب بعشرات المليارات من الدولارت بقول كام.. بعشرات المليارات من الدولارات في 2013 و2014 أنا بقول لكم لم تكن لمصر قائمة حتى الآن».

الرئيس: ربنا نجا مصر من أزمات كثيرة

وتساءل: «الكلام ده يزعل؟؟ الكلام ده يزعل»، متابعًا: «هو الحقيقة تزعل وهي المواجهة الحقيقة تزعل، ومش لازم تعرفوا إن اللي انتوا ربنا سبحانه وتعالى حققه لكم تمسكوه عليا كده بقي ولا إيه؟.. إحنا 2011 ربنا سترها ونجانا وفي 2013 ربنا سترها ونجانا وحتى في أزمة كورونا اللي الدنيا كلها كانت بتتأذى منها ربنا سترها معانا ونجانا واحنا في 2022 دلوقتي في الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الكبيرة على العالم كله بأكد لكم مش أنا اللي هنجيها ولا أنتوا.. هو ربنا اللي هينجيها».

واستطرد الرئيس: «أرجوا ان احنا دايما نبقى متذكرين الكلام ده على إن ده واقع احنا عشناه ونتايجه وآثاره كانت مدمرة».