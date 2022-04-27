مواجهة مثيرة بين خالد النبوي وسلمى أبو ضيف في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 25

تصدر مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 25 حديث محبي المسلسلات الدرامية، رغبةً في معرفة أحداث الحلقة الجديدة من المسلسل، الذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، صاحب شخصية «بليغ»، خاصة مع تصاعد وتيرة أحداث الحلقة التي شهدت مواجهة مثيرة بين الأخير والفنانة سلمى أبو ضيف صاحبة دور «ولاء أبو الهنا».

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 25

بدأت أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 25، بتقديم الفنان طارق عبد العزيز الذي يقوم بدور «عبدالله مختار»، لشيك بمبلغ ضخم إلى الفتاة التي قامت بتصوير فيديو فاضح للفنانة سلمى أبو ضيف، صاحب دور ولاء، أثناء قيامها بشرب المخدرات وكذلك الرقص مع إحدى زميلاتها بطريقة غير أخلاقية.

وأبدت الفتاة سعادتها بالمبلغ الذي حصلت عليه، كما عرضت عليه خدماتها في أي فيديو آخر، ليقدم إليها نصيحة بضرورة الابتعاد عن الطريق الذي سارت فيه ولاء أبو الهنا.

أول مواجهة بين خالد النبوي وسلمى بعد الفيديو الفاضح

وتحدثت سلمى أبو ضيف خلال أول مواجهة مع الفنان خالد النبوي بعد الفيديو الفاضح، عن كواليس ما دار بينها وبين طارق أبو الهنا الذي يقوم بدوره الفنان نور النبوي، بعد أن قام الأخير بوضعها داخل تاكسي، ثم تركها وحيدة تعود إلى المنزل.

وأكد خالد النبوي، أنه غير غاضب منها وسيعود للتحدث مع طارق في الوقت المناسب حتى يوضح له الصورة الكاملة، مشيرًا إلى ضرورة اهتمامها بالعلاج من الإدمان في الوقت الحالي، فذلك يعد التحدي الأصعب لها، وينبغي عليها اجتيازه خلال الأيام المقبلة حتى تتمكن من العودة إلى حياتها الطبيعية مرة أخرى.