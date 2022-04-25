خالد النبوي يكتشف قاتل شقيقيه الحقيقي في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 24

تصدر مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 24، حديث عشاق المسلسلات الدرامية، رغبةً في معرفة أحداث الحلقة الجديدة من المسلسل، الذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، صاحب شخصية «بليغ»، خاصة مع تصاعد وتيرة أحداث الحلقة التي شهدت اكتشاف قاتل شقيقيه الحقيقي.

خالد النبوي يكتشف قاتل شقيقيه الحقيقي

شهدت أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 24، اكتشاف الفنان خالد النبوي، قاتل شقيقيه الحقيقي، وهو الفنان طارق عبد العزيز الذي يقوم بدور «عبدالله مختار»، بعد أن لجأت إليه زوجة شقيقه.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 24

وكشفت زوجة «أمين»، حقيقة المتسبب في وفاة زوجها، بعد أن تمكنت من رؤيته للمرة الأولى، عقب عودته من أوروبا، لتوضح له العديد من الأمور التي يعلمها للمرة الأولى.

وتمثل الأمر الأول، أنها زوجة شقيقه «أمين»، حيث تزوجها في السر قبل عام من وفاته، إلا أنها لم تذهب إلى عائلته، لتخبرهم بالمتسبب في مقتل زوجها، خوفًا من تعرضها للاعتداء منهم، عندما يعلموا أنها تزوجته سرًا.

ولم يكن لدى زوجة «أمين»، سوى اللجوء إلى خالد النبوي من أجل استعادة حق زوجها، بالإضافة إلى إخباره بوصية زوجها قبل سفرها إلى أوروبا على غرار ما فعله هو خلال السنوات الماضية.

وأكدت زوجة الراحل «أمين»، أنه أبلغها بإخبار «بليغ»، أن دليل حصوله على ورثه من عائلته موجود، إلا أنه يحتاج لبعض البحث المتأكد من قدرته على الوصول إليه، نظرًا لقدراته الذهنية التي يتمتع بها.