فيديو فاضح لـ «سلمى أبو ضيف» في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 24

يبحث محبو الدراما عن أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 24، للاستمتاع بالتطورات الجديدة التي يشهدها المسلسل، الذي يحظى بمتابعة عدد كبير من المشاهدين، التي نرصدها لكم في السطور التالية.

فيديو فاضح لـ «سلمى أبو ضيف»

شهدت أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 24، تداول مقطع فيديو فاضح للفنانة سلمى أبو ضيف التي تجسد دور «ولاء» ابنة شقيق الفنان خالد النبوي الذي يقوم بدور «بليغ أبو الهنا».

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 24

وقام أحد الأشخاص بنشر مقطع فيديو فاضح لسلمى أبو ضيف، أثناء شربها للمخدرات، وكذلك الرقص بطريقة «خليعة» مع أحد صديقاتها داخل «بار»، الأمر الذي دفع جامعتها لطلب استدعائها عند مكتب عميد الكلية للتحقيق في الواقعة، بالإضافة للغضب العارم الذي اجتاح عائلتها، إذ تنتظر أسرتها عودتها بفارغ الصبر، لمعرفة السبب وراء فعلتها.