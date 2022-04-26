وزير التعليم يكشف عن واضعي ورقة مفاهيم طلاب الثانوية العامة 2022

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستبدأ الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، عقب انتهاء عطلة عيد الفطر 2022، مشيرا إلى أن الامتحانات ستعقد يوم 20 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع، على أن تبدأ امتحانات المواد المضافة للمجموع يوم 26 من نفس الشهر، وتنتهي يوم 21 يوليو المقبل، موضحا أن ورقة المفاهيم سيتم توزيعها على الطلاب داخل اللجان، وليس قبل الامتحانات.

تسليم ورقة المفاهيم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022

وكشف وزير التعليم، خلال تصريحاته لـ«الوطن»، عن واضعي ورقة مفاهيم طلاب الثانوية العامة 2022، قائلا: «ورقة المفاهيم سيضعها المركز القومي للامتحانات بمشاركة خبراء المناهج ومستشاري المواد، وأن الورقة سيتم تسليمها للطلاب داخل اللجان الامتحانية، وتحوي على معلومات وخرائط هامة لكل مادة على حدا»، مؤكدا أن جميع لجان امتحانات الثانوية العامة ستكون معقمة تماما ضد كورونا.

ورقة المفاهيم مصدر ثري للمعلومات

وقال «شوقي»، إن ورقة المفاهيم التي سيتم توزيعها على طلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، مصدر ثري للمعلومات، وتغنى عن الوسائل الأخرى، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة متصلة بجميع غرف العمليات بمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة سير الامتحانات داخل اللجان، والتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سيرها، علاوة على تركيب كاميرات مراقبة داخل اللجان، لضبط الطلاب الغشاشين.

يحظر اصطحاب التابلت داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022

وشدد على أنه ممنوع اصطحاب الطلاب التابلت داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، مؤكدا أن الامتحانات ستعقد ورقيا والإجابة في «البابل شيت»، علاوة على قيام الوزارة بإغلاق جميع مواقع الغش الإلكتروني، خلال الفترة المقبلة، منوها إلى أن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، سيتم تطبيقها بشكل دوري داخل اللجان، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب وسير الامتحانات.