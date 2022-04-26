وسط توقعات بالإغلاق.. الصين تجري اختبار كورونا لـ22 مليونا من مواطنيها

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الصين خرجت بسرعة باختباراتها الجماعية الخاصة بفيروس كورونا المستجد من منطقة واحدة هذا الأسبوع إلى معظم أنحاء العاصمة بكين، والتي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 22 مليون نسمة، ما يزيد من التوقعات بإغلاق وشيك مشابه لإغلاق مدينة شنجهاي.

وبحسب الصحيفة البريطانية، بدأت العاصمة الصينية في اختبار سكان حي تشاويانج الأكثر اكتظاظًا بالسكان يوم أمس بحلول نهاية اليوم، وذلك على الرغم من ظهور جزء بسيط فقط من النتائج، فقد قررت المدينة إجراء اختبارات في 10 مناطق أخرى ومنطقة تنمية اقتصادية واحدة.

إغلاق العاصمة قد يكون بوتيرة أسرع من شانجهاي

وتابعت الصحيفة، أن العاصمة الصينية أعلنت عن 33 حالة جديدة محليًا في 25 أبريل ، حسبما ذكرت هيئة الصحة بالمدينة اليوم، من بينها 32 حالة ظهرت عليها أعراض وواحدة بدون أعراض، وكان هذا أعلى بقليل من 19 إصابة مجتمعية تم الإبلاغ عنها في اليوم السابق.

وجاء قرار بكين بإجراء اختبار لما يقرب من 20 مليون شخص بعد أيام قليلة من اكتشاف عشرات الإصابات، وفي المقابل، انتظرت شانجهاي لمدة شهر تقريبًا وأكثر من 1000 حالة قبل إطلاق حملة اختبار جماعي على مستوى المدينة في أوائل شهر أبريل الجاري.

الصين: القرار من أجل صحة المواطنين

ونقلت الصحيفة البريطانية عن متحدث باسم حكومة بلدية بكين قوله: «للحد بحزم من مخاطر انتشار الوباء والحفاظ بشكل فعال على صحة المواطنين، تقرر توسيع نطاق الفحص الإقليمي على أساس الاختبارات التي أجريت في منطقة تشاويانج».

ومن المقرر أن يتم إجراء ثلاث جولات من اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل من اليوم إلى السبت المقبل في مناطق عدة، منها دونجتشنج، وشيتشينج، وهايديان، وكذلك منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في بكين.

مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني

ومن المتوقع أن يؤدي تفشي فيروس كورونا الأخير في بكين، على الرغم من تواضعه وفقًا للمعايير العالمية، إلى تعميق المخاوف من إغلاق العاصمة الصينية على غرار شنجهاي، ما يزيد من ضبابية التوقعات الاقتصادية للبلاد، حيث تؤدي الاختبارات الجماعية اللانهائية، ونظام الحجر الصحي الصارم وقواعد التباعد الاجتماعي الصارمة إلى خسائر فادحة، حيث عانت الأسواق المالية الآسيوية من أسوأ يوم لها منذ أكثر من شهر يوم أمس وسط مخاوف من أن بكين على وشك الدخول في مثل هذا الإغلاق.