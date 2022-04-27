السيسي: توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضررا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة العمل على تقليل الآثار المباشرة على المواطن قدر الإمكان، من خلال التنسيق والتعاون بين الدولة ومؤسساتها من جهة ومؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية من جهة أخرى، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضررًا.

السيسي: تضحيات المصريين وأحلامهم ضمان بقاء أمتنا العظيمة

وأضاف السيسي، خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية: «شعب مصر العظيم ..إن تضحيات المصريين وأحلامهم هي ضمان بقاء أمتنا العظيمة ومثلما عبرنا معًا التحديات السابقة سنعبر ونجتاز أيضًا التحديات الحالية.. وفي ذلك الحضور من ممثلي الشعب الذين اجتمعوا على مائدة الأسرة المصرية أعلن لكم بكلمات واضحة وبلسان مصري مبين أننا نجدد العهد أن تجمعنا المساحات المشتركة في وطننا الغالي لنبني مصر المستقبل».