السيسي: لولا الزيادة السكانية لحققنا الاكتفاء الذاتي من القمح

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه بالرغم من كل الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة المصرية، تم إطلاق مباردات في قطاع الصحة خلال الـ 5 سنوات الماضية، «زي مكافحة وعلاج فيروس سي والأمراض غير السارية وإنهاء قوائم الانتظار، وحاجات أخر، الهدف منها كان إن احنا لو كنا مش قادرين نوفر الرقم المناسب من الأطباء للحجم المطلوب ده ، بس عملنا مبادرات، النهادرة عشان تعمل تأمين طبي مضبوط وتعليم مضبوط عاوز أرقام مش موجودة يا جماعة وده كلام ميحبطش حد».

«السيسي»: الإنتاج المحلي من القمح 10 مليون طن

وأضاف «السيسي»، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية،: « طب ازاي نقدر نحقق ده، فأنا بس عاوز أقول إنه رغم كل التحديات اللي احنا بتكلم فيها دي، النهاردة تتصوروا لو كان حجم الناتج الزراعي بتاعنا الموجود دلوقتي وعدد سكانها 40 مليون أو 50 مليون نسمة، تفتكروا كان كفاية ولا لا ، لا كفاية، إذا كنا عملنا اكتفاء ذاتي في معظم السلع في الحبوب والخضراوات عدا القمح على الـ 100 مليون نسمة».

وتابع الرئيس قائلا: «القمح اللي احنا بنتكلم علية احنا بنتكلم على انتاج محلي 10 مليون طن، بروح أجيب 7 أو 8 مليون طن من بره عشان أكمل ده، اذا لو أنا عندي عدد 40 مليون أو 50 مليون نسمة أنا أتصور أن انتاجنا الذاتي من القمح يكفي حاجات الناس، والكلام ده ينطبق على حاجات كتير».