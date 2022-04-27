السيسي يطمئن المواطنين: مخزون القمح يكفينا 9 شهور.. ولدينا اكتفاء من الأرز والسكر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي «أكتر حاجة كانت الناس بتتكلم فيها في الفترة اللي فاتت دي السلع الأساسية اللي هي الحاجات اللي حاجات الناس اليومية اللي منقدرش أبدًا حد يستغنى عنها».

وأضاف خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية «عايز أقول لكم ان احنا اخدنا قرار في 2014 و2015 إن الدولة المصرية يكون مخزونها الاستراتيجي لا يقل عن 6 شهور واتحطت الموارد لهذا الأمر وإحنا مكناش شايفين ساعتها إن ممكن يبقى فيه أزمة زي اللي بنشوفها دي وهنضطر إن إحنا نجابها ويا ترى مخزونا هيكفي ولا ميكفيش».

السيسي: مخزون القمح يكفينا 9 شهور

وتابع: «ولما نتكلم عن ان القمح اللي موجود عندنا النهاردة أو اللي هيتم حصاده على الأراضي المصرية مش هنجيبه من برة هيكفينا حتى نهاية هذا العام 9 شهور والأرز موجود معانا وعندنا اكتفاء ذاتي فيه والسكر يمكن خلال على نهاية العام ده مش كده ولا أنا ناسي وهنكون حتى السكر بقى فيه اكتفاء ذاتي».

الرئيس: مفيش مشكلة تخوفنا رغم الأزمة الاقتصادية

واستطرد: «اللي انا عايز اقوله مفيش مشكلة حقيقية تخوفنا.. آه فيه عندنا ازمة اقتصادية لكن إحنا قادرين إننا نسيطر ونتعايش معها وعندنا حاجتنا على أراضينا، وهتشوفوا خلال الفترة القادمة دي زي ما رحنا توشكى كده وإن شاء الله خلال شهر 5 ده توقيت الحصاد في مستقبل مصر مع الانتاج اللي في الريف وأنا بتكلم على القمح ومعندناش مشكلة، وبنقول الكلام ده عشان مش نطمنكم.. ده الواقع اللي بنحب بس نقوله أو نحطه قدام كل المصريين».