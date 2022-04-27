السيسي: زدنا 20 مليون نسمة لكن قدرات الدولة لم توازي الزيادة السكانية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه كان قد التقى مع أحد المفكرين ورسام كاريكاتير، وذكر له الأخير أنه يُعلم الأطفال بأن مصر دائما قادرة على عمل أي شيء، وأضاف الرئيس: «قلت له مش معاك، إزاي تنبوا في نفوس أبناءنا إننا نقدر نعمل كل شيء، لا إحنا منقدرش نعمل كل شيء، ولازم نبني في الشخصية المصرية إن فيه قدرات أقدر أعملها وقدرات مقدرش أعملها، أقدر أعمل لما الإمكانيات تسمح، وإلا أنا ببني انطباع وسياق وجداني في الناس إحنا مش قادرين عليه».

«السيسي»: «بنبنى في كل قطاعات الدولة»

وأضاف «السيسي»، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية: «كل قطاعات الدولة بنبى فيها، بس لما أقول والدكتور وزير الصحة موجود، إنه طبقا للمعاير الطبية يبقى فيه 2.8 دكتور لكل ألف شخص، إحنا عندنا 1.4 دكتور، حد يقولي الأطباء بيسبوكم ويمشوا، صحيح لأني اللي بقدمه له أقل من اللي هو ياخده في أي حته في العالم».

الرئيس: زدنا 20 مليون نسمة

وتابع الرئيس: «لما اتفقنا مع بعضنا في الأول وقولنا إن إحنا مع بعض، كنا 80 مليون نسمة النهاردة 100 مليون نسمة، هو إحنا نمونا كقدرات دولة زادت بما يوازي الـ20 مليون نسمة اللي زادوا ده؟ لأ، بس ده حالنا، اللي انا بقول عليه ده حالنا، مينفعش ننساه أبدًا، عندما توثق المسألة، تطرح حلول لها، وعندما تتحدث في الشأن العام، مش المفروض أبدا إنك متتكلمش، اتكلم ما شئت، أنا لو معرفتش أرد عليك وأنا هنا يبقى أنا مينفعش أكون مكاني، يبقى أنا مش عارف الحكاية فيها إيه، في كل قطاع هتكلمني فيه هقولك اللي قدرنا نعمله والباقي لسه مش قادرين».