ماجدة خير الله: مواجهة يسرا وغادة عادل أقوى مشاهد مسلسل أحلام سعيدة

أشادت الناقدة ماجدة خيرالله عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بمشهد مواجهه الفنانتين يسرا وغادة عادل ضمن أحداث مسلسل أحلام سعيدة.

وكتبت ماجدة خيرالله: «المواجهة بين يسرا وغادة عادل من أقوى المواقف في مسلسل أحلام سعيدة، على امتداد أكثر من أسبوعين وإحنا في انتظار اللحظة التي تكتشف فيها فريدة أن صديقتها شيرين هي من تسببت في الحادثة التي أدت إلى فقدانها لبصرها، ورغم السيناريوهات التي رسمناها في مخيلتنا، إلا أن ما كتبته هالة خليل كان أكثر منطقيه وتأثيرا».

وأضافت خيرالله: «الذي رفع من قيمة المشهد هذا الأداء الرفيع الذي قدمته يسرا في مواجهه شيرين ويعكس الإحساس بالصدمة والخوف من انتهاء صداقتهما، وفي نفس الوقت رغبتها في عقابها، ثم إصرارها في النهاية على المضي في الإجراءات القانونية التي تدين شيرين، وهو ما يتفق تماما مع شخصية فريده هانم، حلقة مهمة وفارقة، في أحداث أحلام سعيدة المسلسل الذي كتبته هالة خليل وأخرجه عمرو عرفة».

الحلقة 25 من مسلسل أحلام سعيدة

وشهدت الحلقة 25 من مسلسل أحلام سعيدة العديد من الأحداث الشيقة أبرزها تمسك فريدة بعدم التنازل عن قضية صدم شيرين لها بسيارتها، ما أدى لفقدان بصرها لها، ومن ناحية أخرى أصرت شيرين أن تأخذ جزاءها وتسير القضية في مجراها الطبيعي.

ومن الناحية الأخرى، فوجئت ليلى بحملها بعد سنوات من طويلة من عدم الإنجاب واضطر زوجها إلى الزواج من أخرى للإنجاب منها.

مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل أحلام سعيدة من بطولة كل من، يسرا، غادة عادل، مي كساب، انتصار، شيماء سيف، نبيل نور الدين، عماد رشاد، علي السبع، داليا شوقي، هشام إسماعيل، هشام عاشور، نور محمود، سامي مغاوري.