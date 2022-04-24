مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 23.. يسرا تكتشف هوية اللص

أحداث مشوقة شهدها مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 23، بدأت باقتحام اللص المجهول مرة أخرى لمنزل فريدة، التي تلعب دورها الفنانة يسرا، وهو ما سبب لها شعورا بالذعر مرة أخرى.

وتوالت المشاهد في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 23، برؤية الخادمة صدفة، التي تلعب دورها الفنانة شيماء سيف، للص وهو يحاول الهرب من المنزل، وسرعان ما انقضت عليه للإمساك به بمساعدة بواب العقار الذي يجسد دوره الفنان أوتاكا.

ملخص مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 23

ونجحت صدفة في الإمساك باللص، وتم الكشف عن هويته أمام فريدة، ليتبين أنه زوج إحدى الخادمات السابقات في منزل الأخيرة، التي كان تم اتهامها هي الأخرى بسرقة أموال طائلة من المسكن.

وبعد الإمساك باللص والقبض عليه، ضمن أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 23، قررت فريدة الاحتفال بالأمر وسط أفراد أسرتها وأصدقائها.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

ويشارك في بطولة مسلسل أحلام سعيدة، يسرا، غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، نبيل نور الدين، انتصار، تامر هجرس، ومن تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.