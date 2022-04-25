مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 24.. غادة عادل تسلم نفسها للشرطة

تطورات كبيرة شهدتها أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 24، وذلك بعد أن بدأت بقرار «شيرين» التي تلعب دورها غادة عادل، تسليم نفسها إلى الشرطة، والاعتراف بأنها صدمت «فريدة» التي تجسد شخصيتها الفنانة يسرا، وذلك قبل شهرين.

وتوالت أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 24 بذهاب انتصار التي تلعب دور «نيفين» لشقيقتها «شيرين» داخل قسم الشرطة، والتعرف منها على سبب تسليمها لهم، وتفاصيل الحادث الذي ارتكبته قبل شهرين.

أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 24

وسرعان ما ذهبت «نيفين» وزوجها «أنسي» الذي يقدم شخصيته الفنان هشام إسماعيل، إلى «فريدة» في منزلها، ضمن أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 24، وأخبروها بأن «شيرين» هي من صدمتها بالسيارة وتسببت في فقدانها بصرها، وهو ما سبب لـ«فريدة» حالة من الصدمة، بعد أن اكتشفت خداع صديقتها لها.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

ويشارك في بطولة مسلسل أحلام سعيدة كل من، يسرا، غادة عادل، مي كساب، انتصار، شيماء سيف، نبيل نور الدين، عماد رشاد، علي السبع، داليا شوقي، هشام إسماعيل، هشام عاشور، نور محمود، سامي مغاوري.