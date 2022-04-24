غادة عادل تدخل السجن بعد اختفائها فجأة في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 23

تصاعد كبير في الأحداث شهده مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 23، بعد أن فاجئت غادة عادل وتلعب دور «شيرين»، أفراد أسرتها وأصدقائها بالاختفاء.

وتتابعت المشاهد بمحاولات كل من «ليلى» وتلعب دورها مي كساب، و«فريدة» وتجسد شخصيتها يسرا، في البحث عن «شيرين»، والاتصال على هاتفها تكرارا لكن دون جدوى.

مخلص مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 23

وبالاتصال على هاتف «شيرين» ردت شقيقتها «نيفين» وتلعب دورها انتصار، وكشفت لكل من «ليلى» و«فريدة»، أن شقيقتها اختفت بشكل مفاجئ، تاركة هاتفها المحمول الخاص في المنزل، وكذلك سيارتها.

وانتهت الأحداث بمفاجأة ظهور «شيرين»، أثناء الزج بها داخل أحد السجون دون الكشف عن السبب.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

يشارك في بطولة العمل نخبة من الفنانين والفنانات، من بينهم، يسرا، مي كساب، غادة عادل، انتصار، شيماء سيف، تامر هجرس، عماد رشاد، أوتاكا، نبيل نور الدين، سامي مغاوري، جيهان الشماشرجي، داليا شوقي، علي السبع، ملك بدوي، نور محمود، حمدي الميرغني، ومن تأليف الكاتبة هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج العدل جروب.