خالد النبوي يواجه تهديدا بالقتل في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 25

تصدر مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 25 حديث رواد السوشيال ميديا، بعد عرضها على القنوات التليفزيونية، إذ ارتفعت وتيرة أحداث المسلسل بعد أن أصبح الفنان خالد النبوي صاحب دور «بليغ»، يواجه خطر الموت.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 25

شهدت أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 25، مواجهة نارية جمعت بين الفنان خالد النبوي وشريف حافظ صاحب دور عمرو أبو الهنا، انتهت بتعرض الأخير للضرب بالقلم، الأمر الذي أثار غضبه.

خالد النبوي يواجه تهديد بالقتل

حالة الغضب التي انتابت عمرو أبو الهنا، دفعته لتأجير أحد الأشخاص ويدعى «ماظو» للتخلص من عمه خالد النبوي، بسبب إثارته للعديد من المشاكل داخل العائلة منذ عودته من أوروبا من أجل استعادة ميراث أسرته.

وفوجئ عمرو أبو الهنا، بأن بليغ لجأ إلى «ماظو» خلال الآونة الأخيرة، من أجل إنهاء مهمة خاصة له، إلا أن إغراءه بالمال دفعه للتفكير في أمر التخلص من خالد النبوي.