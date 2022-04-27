خالد النبوي يصدم طارق أبو الهنا في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 25

يتطلع عشاق الأعمال الدرامية لمعرفة أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 25 للاستمتاع بالتطورات الجديدة التي يشهدها المسلسل الذي يحظى بمتابعة عدد كبير من المشاهدين، التي نرصدها لكم في السطور التالية.

خالد النبوي يصدم طارق أبو الهنا

شهدت أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 25، معاتبة الفنان خالد النبوي الذي يقوم بدور «بليغ أبو الهنا»، لابن شقيقه الفنان نور النبوي صاحب شخصية «طارق أبو الهنا» بسبب رد فعله مع ابنة عمه الفنانة سلمى أبو ضيف صاحبة دور «ولاء».

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 25

وكان طارق وجه اللوم إلى ابنة عمه ولاء أبو الهنا، وتخلى عنها بسبب تداول مقطع الفيديو الفاضح لها أثناء تعاطيها المخدرات، وقيامها بالرقص بطريقة غير أخلاقية.

وتمكن خالد النبوي من إقناع طارق بضرورة الوقوف إلى جانب ابنة عمه ولاء أبو الهنا، وعدم التفريط فيها بتلك السهولة، حتى تتذكر موقفه الإيجابي معها بعد شفائها من الإدمان.