السيسي: على مدار سنوات كانت التحديات عظيمة.. ولكن نجاحنا في اجتيازها أعظم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «على مدار سنوات مضت كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا في اجتيازها كانت أعظم»، مضيفًا خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية: «اسمحوا لي إن أنا أخرج عن النص لأن أنا عايز أقول الأزمات وأثرها لا تسقط بالتقادم».

السيسي: الخراب والدمار لا يسقط بالتقادم

وأضاف الرئيس السيسي خلال حفل الأسرة المصرية: «وأنا بتكلم في النقطة دي تحديدًا، علشان إحنا موجودين في ظل ظروف صعبة بتمر بيها مصر والعالم كله، وبالتالي محتاجين نتوقف كلنا كمصريين معنيين ومهتمين بالبلد هنا بأمانها واستقرارها ومستقبلها، وعشان كدة بقول إن الآثار لا تسقط بالتقادم والخراب والدمار لا يسقط بالتقادم، لكن هي آثار ممتدة عبر التاريخ لغاية ما نستطيع نتجاوزها، لكن يبقى بعد ذلك إن دي تاريخ عندنا».