السيسي: معدلات البطالة انخفضت بسبب المشروعات القومية والإصلاح الاقتصادي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ما تحقق من ثمار الإصلاح انعكس على مؤشرات الاقتصاد الكلي، فقد حققت مشروعات البنية التحتية والطاقة نتائج مذهلة عززت من قدرات الدولة ورفعت من قيمة أصولها وجعلت مصر مقصدًا للاستثمار الأجنبي كما انخفضت معدلات البطالة بعد ما وفرت المشروعات القومية المنفذة فرصًا للعمالة.

تحقيق نقلة نوعية في إنشاء مدن الجيل الرابع

وأضاف السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أنه تم تحقيق نقلة نوعية في إنشاء مدن الجيل الرابع بعد إنشاء عدد من المدن الجديدة بطول الجمهورية وعرضها، لسد الفجوة بين الطلب على الإسكان والمعروض وذلك لتوفير الوحدات السكنية اللازمة لشباب مصر.

السيسي: توفير مقومات جودة الحياة كانت الهدف الأنبل والغاية السامية

وتابع رئيس الجمهورية: «و دارت عجلة البناء والإنتاج في كل المجالات والقطاعات، وكان المواطن المصري وتوفير مقومات جودة الحياة هو الهدف الأنبل والغاية السامية، فأطلقنا مبادرة الصحة التي حققت نتائج ملموسة ومؤثرة، انعكست إيجابًا على صحة المصريين كما تم إطلاق المرحلة الأولى من أكبر مشروع تنموي بتطوير الريف المصري في التاريخ حياة كريمة».

وتابع: «بمناسبة حياة كريمة، النهاردة الإعلاميين سألوني، أخبار حياة كريمة إيه، قولتلهم ده برنامج إحنا اطلقناه وإن شاء الله مستمرين فيه»