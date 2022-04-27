السيسي: آثار الأزمات لا تسقط بالتقادم.. وعلينا التحلي بالأمل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا حينما نتحدث عن أزمة حالية، يجب أن نعرف أن الآثار الخاصة بالأزمات ومعالجتها والمسار الذي نسير فيه لإصلاحها لا تسقط بالتقادم، «ده موضوع تراكمي الدولة تتحمله، والشعب يتحمله، إذا كان عاوز يخرج من ما هو فيه، ويعمل تنمية حقيقية، هل الكلام ده يحبطنا؟، لا والله، خالص، هل ده مداعبة مشاعر الناس بكلام جميل؟.. لا والله».

السيسي: في الانتخابات قولت كلمة واحدة.. «العمل والصبر»

وأضاف السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية: «أنا ساعة الانتخابات قولت كلمة واحدة، العمل والصبر، هل أنا قولت جديد أو فيه اختلاف عن اللي أنا قولته قبل كده؟ هل وعدتكم خلال الحملة وقولت الـ100 يوم الأولانيين، أو الكلام اللي بيتقال من ناس بيضحكوا على الشعوب ويدوهم كلام غير قابل على النجاح؟ لا محصلش».

السيسي: التحديات تحتاج إرادة شعب مع الدولة لتجاوزها

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أنه ذكر مرارًا وتكرارًا أن التحديات الموجودة في مصر صعبة للغاية وضخمة، « التحديات دي محتاجة إرادة شعب مع الدولة عشان تقدر تتجاوز هذه التحديات وتنجح فيها، الكلام متغيرش، فجاءت أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، طيب إحنا مالنا، دي بتاعة ربنا سبحانه وتعالى، وبنقول له سمعا وطاعا، وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية إحنا بعيد عن الكلام ده لكن آثارها تمتد إلينا وتؤثر فينا».

وتابع: «هل المهم نكون مكبلين الأيدي ونسكت ولا نتحرك ونشتغل؟، لأ نتحرك ونشتغل المهم لا نفقد أبدا الأمل أو يحيط بينا إحباط أو يأس، مفيش كلام من ده، طول ما الإنسان موجود يقابل تحديات وطول ما هو بيعمل ربنا سبحانه وتعالى يعينه عليها».