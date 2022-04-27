ضبط مسجل خطر هارب من تنفيذ أحكام وبحوزته مخدرات وسلاح ناري بسوهاج

تمكنت قوات الأمن في مركز شرطة بلينا بمحافظة سوهاج، من إلقاء القبض على «عاطل» لقيامه بالاتجار في المخدرات والسلاح، وهارب من تنفيذ عدة أحكام في قضايا متنوعة بين ضرب وسرقة وتبديد وغيرها.

هارب من تنفيذ أربعة أحكام

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، إخطارا من مركز شرطة البلينا، يفيد ورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز البلينا مفادها قيام المدعو «حمادة ث م ا»، 36 سنة، عاطل ويقيم دائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى الجناية «مخدرات»، ومطلوب التنفيذ عليه في عدد 4 قضايا متنوعة بين تبديد وإيصال أمانة، والسابق اتهامه في عدد 7 قضايا وهي ضرب وسرقة وتبديد وسلاح ناري بدون ترخيص، بالاتجار فـي المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز البلينا والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب التأكد من المعلومات تم استصدار إذن من نيابة سوهاج العامة لضبط المتهم.

ضبط مواد مخدرة وسلاح ناري بحوزة المتهم

واستهدفت مأمورية من ضباط وحدة مباحث مركز البلينا، المتهم المذكور بمنزله، وأسفرت عن ضبطه وبحوزته كمية من مادة الشابو المخدر تزن حوالي 250 جراما وبندقية آلية، و15 طلقة ومبلغ 150 ألف جنيه وسيارة ملاكي ماركة دايو وتحمل لوحات معدنية و1 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع وتأمين عمليات البيع والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسيارة للتنقل بها والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.