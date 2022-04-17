ضبط مسجل خطر أثناء سرقة مهمات السكة الحديد بسوهاج: هارب من أحكام

ضبطت مباحث قسم النقل والمواصلات بمحافظة سوهاج، مسجل خطر، أثناء سرقته مهمات مصلحية «متروكات هيئة السكة الحديد بسوهاج»، بقصد بيعها والتربح من ثمنها، وبالكشف الجنائي عليه، تبين أنه مسجل خطر وهارب من تنفيذ أحكام، وتم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة.

الإخطار الأمني ومحضر السرقة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية بسوهاج، بورد لقسم أول سوهاج، محضرا من قسم النقل والمواصلات بمحافظة سوهاج، يتضمن تمكن ضباط قسم سكة حديد سوهاج، حال مرورهم بحوش الفرز التابع لمحطة سكة حديد سوهاج دائرة قسم أول سوهاج، من ضبط المدعو «إسلام ا ح م» 20 عاما، يقيم دائرة قسم أول سوهاج بمركز سوهاج.

سرقة مهمات مصلحية من متروكات هيئة السكة الحديد بمحافظة سوهاج

داخل الحوش أثناء قيامه بسرقة مهمات مصلحية عبارة عن «21 »، قطعة تيل فرامل من متروكات هيئة السكة الحديد، مستعملة من قبل.

وبالكشف جنائيا عن المتهم، تبين سابقة اتهامه في قضية مخدرات، وسرقة متنوعة، ومطلوب للتنفيذ حكم نافذ عليه في قضية «ضرب» بمحافظة سوهاج.

اعتراف المتهم بسرقة مهمات هيئة السكة الحديد بسوهاج لبيعها

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والكشف، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد السرقة وإعادة بيعها، والتربح من ثمنها، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتحريز المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.