مقتل مسجل خطر وإصابة آخر في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بقنا

لقي مسجل خطر مصرعه، وأصيب آخر في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بقيادة قطاع الأمن العام في قنا، وذلك خلال حصار المتهمين لاتهماهما في جرائم سرقة وسطو مسلح.

بلاغ بسرقة أجهزة

وذكرت التحريات أنه بالنسبة لما تبلغ لمركز نقادة بأمن قنا من أمين مخزن باكتشافه سرقة بعض الأجهزة من داخل مبنى المركز جهة عمله الكائن بدائرة المركز، أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن قنا عن أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلان لهما معلومات جنائية.

تبادل إطلاق النار مع الشرطة

وتم استهدافهما بمسكنهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن قنا مدعومين بقوات من قطاع الأمن المركزي ولدى وصول القوات بادر المتهمان بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فبادلتهما بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران، وتبين مصرع أحدها وإصابة الآخر.

كما أمكن ضبط أحد معاونيهما (عاطل له معلومات جنائية)، وبحوزتهم 2 بندقية آلية، وبعض الأجهزة المستولى عليها.