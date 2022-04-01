عرض مسجل خطر على الطب الشرعي.. تتبع منتجًا سينمائيًا وبحوزته سلاح ناري

قررت جهات التحقيق تجديد حبس شاب لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة أسلحة نارية والقيادة تحت تأثير المخدرات، كما قررت النيابة العامة عرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لتحليل المخدرات.

وكشفت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم في الثلاثين من عمره كان يتتبع سيارة منتج خلال دخوله مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر، بسيارة ربع نقل، وبتفتيشه عُثر بحوزته على أسلحة نارية، وبفحص صحيفة حالته الجنائية تبين أنه مسجل خطر، صادر ضده حكمان بالسجن المؤبد في قضيتي مخدرات وسلاح ناري، بمواجهة المتهم اعترف بأنه لا يعرف المنتج وأنه كان يقود سيارته تحت تأثير المخدر ولا يعرف أين كان يسير تحديدًا.

ضبط أحد الأشخاص بحوزته أسلحة نارية

كان اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى بلاغًا يفيد بضبط أحد الأشخاص بحوزته أسلحة نارية، وكشفت التحريات أن المتهم مسجل خطر، صادر ضده حكمان بالسجن المؤبد في قضيتي مخدرات وسلاح ناري، كان يقود السيارة الخاصة به تحت تأثير المخدر، وتتبع سيارة ملاكي يقودها منتج خلال توجهه لمدينة الإنتاج الإعلامي، حتى ضبطته القوة الأمنية المعينة لتأمين مدينة الإنتاج وبحوزته أسلحة نارية.

بمواجهة المتهم اعترف أمام المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، أنه لا يعرف المنتج، وتمت إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة حيازة أسلحة نارية وتعاطي المخدرات.