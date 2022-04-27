عاجل.. حريق سيارة أعلى محور 26 يوليو دون وقوع إصابات «صور»

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحريق سيارة، أشاروا إلى أنه وقع أعلى محور 26 يوليو قبل مدخل مدينة الشيخ زايد.

الحادث لم يسفر عن إصابات

ويظهر في الفيديوهات حريق سيارة على الطريق، بينما لم يحاول أحد الاقتراب منها لإطفائها، وبحسب ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي فإن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

وانتقد المتابعون والمعلقون على مواقع التواصل الاجتماعي، وقوف المواطنين لتصوير الحريق وعدم محاولتهم إطفاء الحريق أو السيطرة عليه.

حريق بالإسكندرية وإصابة 10 أشخاص

وشهدت الإسكندرية، أمس، اندلاع حريق هائل داخل 5 محال تجارية، قبل أن تمتد النيران إلى 5 محال أخرى في شارع ابن سينا بسوق الورق، حيث أسفر عن إصابة 10 مواطنين، وتم إسعاف 5 مواطنين بشكلٍ فوري، ونُقل 5 آخرين إلى مستشفى الأميري.

وتسبب الحرق في إصابة عمال وبائعي المحال التجارية، بحالة من الحزن الشديد، خاصة بعد احتراق البضاعة قبل أيام من موسم عيد الفطر المبارك، والتسبب في خسائر البضاعة بالكامل، التي كانت تتضمن لعب أطفال وورق ومستلزمات مدارس.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، قامت بعملية التبريد لمنع اندلاع الحريق مرة أخرى، حيث تم الدفع بمعدات الحماية المدنية، والإسعاف إلى موقع الحريق، كما دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء.

كما قررت إدارة حي الجمرك، إخلاء عقارين من السكان، بعد امتداد الحريق لهما، وأُخلي السوق، وفصل التيار الكهربائي عن المنطقة، وجرى التعامل مع الحادث.