الحزن يضرب قرية الرياض.. مصرع وإصابة 5 من شبابها في حريق «شفة الغربة»

خيم الحزن على قرية الرياض التابعة لمركز ديروط، في محافظة اسيوط، بعد مصرع شاب وإصابة 4 آخرين من أبناء القرية، بينهم شقيق المتوفى، في حادث نشوب حريق بشقة سكنية كانت تجمعهم في محافظة القاهرة.

أهالي قرية الرياض: قلوبنا اتوجعت

يقول أحد أهالي قرية الرياض، إن الأهالي انتابتهم حالة من الصدمة، فور العلم بالحادث، ونبأ وفاة «أحمد»، الذي توفى متأثرا بإصابته في الحريق، معلقا: «قلوبنا وجعتنا»، داعيا الله أن يلهم أهله الصبر والسلوان في مصيبتهم، وأن يشفي المصابين، الذين يتلقوا العلاج الآن، بأحد مستشفيات القاهرة.

جمعتهم لقمة العيش وفرقهم القدر

يضيف أحد الأهالي، أن الشباب الخمسة، من خيرة الشباب، مشيرا إلى أن «لقمة العيش جمعتهم لكن القدر فرقهم بالحريق المروع»، موضحا أنهم سافروا إلى القاهرة، بحثا عن رزقهم، وجمعتهم الصدفة كأبناء لقرية واحدة، ليقيمون في شقة سكنية واحدة، يتقاسمون إيجارها، لتخفيف أعباء الحياة على بعضهم.

ويشير إلى الشاب المتوفى «أحمد» يتمتع بسمعة الطيبة، وله نصيب وافر من المحبة والاحترام، مؤكدا أن أهله مشهودا لهم بحسن الخلق، وأنه ربوا ابنهم على تحمل المسؤولية، فكان نصيبه من الدنيا لقاء ربه.

بلاغ من الأهالى بالحريق

كان قد ورد بلاغ أمس، لشرطة النجدة من أهالي الشقة محل إقامة الشباب الخمسة بالقاهرة، حيث مقر عملهم، باندلاع حريق في الشقة، والذي أسفر عن مصرع «أحمد ن. ع.»، 26 عاما، وإصابة شقيقه «ع ن. ع.»، 24 عاما، و3 أشخاص آخرين، هم: «ن. أ. ن.»، 24 عاما، و«أ. ع. ع.»، 26 عاما، و«إ. م. ع.»، 25 عاما.

على الفور تم إنهاء اجراءات وإحضار جثة المتوفى لمسقط رأسه، في قرية الرياض بديروط بمحافظة أسيوط، لتشييعه إلى مثواه الأخير، والمصابين يتلقون العلاج بالمستشفى في القاهرة.