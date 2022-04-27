ناقد فني يشيد بـ نبيل نور الدين في «أحلام سعيدة»: اكتشاف جديد لإمكاناته

أشاد الناقد الفني محمود عبدالشكور بأداء الفنان نبيل نور الدين، قائلًا: «عرف نبيل نور الدين منذ السبعينيات في أدوار مختلفة، غاب ثم عاد، وبدأ يقدم أدوارا لمراحل عمرية تناسبه، ولكن دور المحامي يحيى في مسلسل أحلام سعيدة بمثابة اكتشاف جديد لإمكاناته، تشعر وكأنه هو الشخصية، أو كأن هناك تقاطعا بينه وبينها، لعلها تمس جانبا عميقا من شخصيته الحقيقية».

الناقد: نبيل نور الدين بدأ يقدم أدوارا لمراحل عمرية تناسبه

وأضاف «عبدالشكور» عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «شخصية المحامي يحيى في مسلسل أحلام سعيدة كما كتبتها هالة خليل تمثل الإخلاص والمحبة والصداقة في رجل، يبدو كما لو كان يعبر عن عالم منقرض، إنسان نادر يفعل المستحيل لحماية أصدقائه، وبالذات حبيبته القديمة فريدة (يسرا)، الكثير من مواقفه قائمة على المفارقة، وعلى التناقض الضمني، وعلى الهزل في صورة جادة.نبيل نور الدين يؤدي الكوميديا ببساطة ممتنعة، لديه قدرات لم تستغل في هذا المجال، الآن يفجرها يحيى فيمتعنا.

وتابع: «نستعيد الشخصية ويستعيد الممثل الرائع عصرا بأكمله، هذا الحي الراقي القديم، وهذه المرأة التي تعيش في الماضي، وتبحث عن الصداقة، والتفهم، يليقان به والجميع يستحقون أن يستردوا أحلامهم السعيدة».

مسلسل أحلام سعيدة

وحقق مسلسل أحلام سعيدة خلال الأيام الماضية نسب مشاهدات عالية وإشادات من الجمهور.

ويشارك في بطولة مسلسل أحلام سعيدة عددًا كبيرًا من نجوم الفن أبرزهم الفنانة يسرا، وغادة عادل، ومي كساب، وانتصار، وشيماء سيف، ونبيل نور الدين، وعماد رشاد، وعلي السبع، وداليا شوقي، وهشام إسماعيل، وهشام عاشور، ونور محمود، وسامي مغاوري.