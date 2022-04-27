300 مرمم شاركوا في أعمال تطوير الحسين.. وتوسيع مصلى السيدات بالمسجد

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مسجد سيدنا الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة، ويشارك الرئيس في الافتتاح عظمة السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه سمو الأمراء من أشقائه وأنجاله، منهم الأمير القائد جوهر عز الدين، والأمير جعفر الصادق سيف الدين، وكذلك مفضل محمد حسن ممثل السلطان بمصر.

وقال مسؤل تطوير المسجد بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، للرئيس خلال تفقده: «ربنا كرمنا وببركة هذا المسجد قدرنا نخلص توجيه سيادتك بالكامل في وقت قياسي، فتحنا المسجد أمام المصلين اعتبارا من 1 رمضان، حيث استغرقنا 21 يومًا في أعمال التطوير، وكان العمل يسير على مدار الـ24 ساعة».

300 مرمم يشاركون في أعمال تطوير مسجد الحسين

وعرض مدير الأشغال أعمال التطوير بالتفصيل قائلًا: «بدأنا أعمال الترميم للحوائط والأسقف بالمسجد، وقمنا بأعمال التغيير والترميم للتالف، وجرى مراعاة اختيار الألوان التي تتماشى مع ألوان الأعمدة الأثرية الموجودة بالمسجد، وقمنا بدهان الأسقف، وشارك في العمل نحو 300 مرمم على مدار 24 ساعة لسرعة إنجاز الأعمال».

وأضاف: «قمنا بعمل كل أعمال العزل للرطوبة والحرارة للأسطح، وتم تغيير بلاط الأسطح، كما تم تغطية المسجد بحوالي 10 تكييفات مركزية، وتغيير الإضاءة بالمسجد من نجف ودلايات، وتطوير شبكات الكهرباء التي أصبحت على أعلى مستوى الآن وأصبحت مؤمنة تماما».

توسيع مصلى السيدات بمسجد الحسين

وتابع مدير الأشغال بأعمال تطوير مسجد الحسين، بأنه تم تغيير أنظمة الصوت طبقا لأحدث الأنظمة في العالم، وأصبح المسجد به 21 سماعة موزعة في كافة الأنحاء، وكان هناك مشكلة أن مكان الصلاة المخصص للسيدات صغير جدا، ولكن تم حلها بإضافة جزء له وأصبح الآن يتسع لـ450 سيدة بعد أن كان يسع فقط لـ85 سيدة».

وأضاف: «أضفنا مساحة خارجية للمسجد تسع لـ3000 مصلي، وتم إضافة الجزء الأمامي، وعمل سور به 6 بوابات أفراد و4 بوابات سيارات، وعمل قبلة للساحة الخارجية ومنبر لصلاة العيد أو المناسبات، والمكان كله مراقب بكاميرات وأجهزة إنذار».