الملا: ارتفاع أسعار النفط شجع الشركات على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، «جلين مايلز»، السفير الاسترالي بالقاهرة حيث تم استعراض الأوضاع الحالية في أسواق البترول والغاز في ظل التحديات الراهنة وأهمية الغاز الطبيعى كوقود انتقالي خلال المرحلة الحالية، فضلاً عن استعراض جهود التحول الطاقى واستعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP27، هذا بالإضافة إلى استعراض أنشطة التعدين في مصر وأستراليا والجهود المبذولة لتطوير منظومة الثروة المعدنية في مصر.

ارتفاع الأسعار العالمية للبترول والغاز شجع الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث

وأكد «الملا»، خلال اللقاء أن ارتفاع الأسعار العالمية للبترول والغاز شجع الشركات العالمية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بهدف تحقيق اكتشافات جديدة خاصة في ظل التعافي العالمي من جائحة كورونا، هذا بالإضافة إلى أنه يتم حالياً تكثيف عمليات البحث عن الذهب والاستعداد لبدء الإنتاج التجريبى من كشف إيقات للذهب في جنوب مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير أنّ مصر تقوم حالياً بتصدير شحنات من الغاز الطبيعى المسال من وحدتي الإسالة بإدكو ودمياط بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتوفير فائض للتصدير.

كما تم خلال اللقاء استعراض الموقف الحالي للبحث عن البترول والغاز في منطقة البحر الأحمر التي تساهم فيها شركة البترول الأسترالية BHP بمناطق امتياز شركتي شيفرون وشل بالبحر الأحمر والتي تعد أول شركة أسترالية تعمل في مجال البترول والغاز في مصر.

تحدي كبير للعودة لضخ الاستثمارات

ومن جانبه أكد «مايلز»، أن الشركات العالمية تواجه تحدي كبير للعودة لضخ الاستثمارات وتكثيف مختلف الأنشطة بعد مرور عامين من الحجر الصحي والتباطؤ في الاستثمار، وأن الشركات الأسترالية تبدي اهتماماً كبيراً بالتعاون المشترك وتبادل الخبرات مع قطاع البترول المصري في مجال الغاز المسال.

ووجه السفير الاسترالى الدعوة للمهندس طارق الملا والشركات المصرية للمشاركة في المؤتمر الدولى للتعدين والموارد IMARC والذي يعقد خلال الفترة من 17 – 19 أكتوبر 2022 فى ملبورن بأستراليا.