«الإنجيلية» تهنئ وزير الأوقاف بقرب عيد الفطر: لقاؤنا يؤكد قدرتنا على مواجهة التحديات

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، رفقة وفد رفيع من قيادات الطائفة الإنجيلية، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في مقر وزارة الأوقاف.

رئيس الإنجيلية لوزير الأوقاف: أشعر بسعادة كبيرة لزيارتك

وقال أندرية زكي خلال اللقاء: «نشعر بسعادة كبيرة بزيارة فضيلتكم، ونؤمن بأن لقاءنا في الأعياد هو حوار الطمأنينة الصادق الحر، وحجر الأساس لمجتمع المتانة والمرونة القادر على مواجهة أي تحديات».

وزير الأوقاف يعرب عن سعادته بتهنئة زكي له

ومن جانبه، أعرب وزير الأوقاف عن سعادته وتقديره الكبير بتهنئة رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق بعيد الفطر، قائلا: «تهنئتكم لنا اليوم تعكس مدى قوة العلاقة التي نحرص عليها ونسعى لها، وتؤكد أنّ الدولة الوطنية هي أساس أمان المجتمعات جميعها، وأنّ العمل على تحقيق وترسيخ المواطنة التفاعلية والإيجابية الشاملة واجب ديني ووطني».