الحكم على أم وضرتها في قضية مذبحة المرج.. بعد قليل

تصدر، بعد قليل، محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأربعاء، حكمها على المتهمة بقتل أطفالها بالاشتراك مع ضرتها وزوجها الذي توفي بعد انتهاء الجلسة الماضية وإحالة أوراق المتهمين الثلاثة في القضية المعروفة إعلاميا ب «مذبحة المرج»، لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

تحقيقات النيابة العامة في القضية

وخلال تحقيقات النيابة العامة التي تمت مع المتهمين الثلاثة، «إيمان. ز، 32 عاما، عاملة»، «أحمد. ع، 33 عاما، عاطل»، «هالة.م. م، 50 عاما، ربة منزل»، وجهت لهم النيابة تهمة قتل الأطفال «مالك، جنا، أحمد حديث الولادة»، أبناء المتهمين الأولى والثاني عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيتوا النيّة وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض إناء بلاستيكيا مملوء بالمياه وأغرقوهم فيه قاصدين من ذلك قتلهم.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من ربة منزل يفيد بقيام أب بقتل أطفاله الثلاثة، منذ 3 سنوات بدائرة القسم، وذلك بعد إغراقهم في إناء بلاستيكي، وإلقاء جثثهم في الرشاح.

تحريات الواقعة تبين صحة البلاغ

وبعمل التحريات وجمع المعلومات بشأن البلاغ المقدم تبيّن صحته، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الثلاثة الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم حبسهم على ذمة التحقيقات.

وجاء في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أنّ الجريمة برمتها خطط لها المتهمة «هالة»، كونها عاقرا لا تنجب، فكانت ترغب في التخلص من الأطفال الثلاثة، فأعدت الخطة التي تفوقت فيها على الشيطان، بالاتفاق مع زوجها بعد أن سربت الشك في قلبه حول نسب الأطفال من زوجها.

وأضافت التحقيقات، أنّ المتهمة لم تكتفِ بذلك، بل طلبت من زوجها إجبار والدة الأطفال «إيمان» على تنفيذ الجريمة، وقتل فلذات أكبادها بيديها.