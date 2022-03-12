خبير: تحقيق فائض في إنتاج الحديد وزيادة المعروض ينعكس على الأسعار

وجهت «الوطن» سؤالًا لأحد الخبراء في مصر، عما إذا كانت أسعار الحديد المحلية مؤهلة للاستقرار خلال الفترة المقبلة، أو حتى التراجع بفعل وفرة الإنتاج التي تحققت مؤخرًا، أم سوف تتسبب الظروف العالمية في ارتفاع سعر طن الحديد في ظل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتصعيد الأولى للعمليات العسكرية.

خبير: سعر طن الحديد لا يتم تحديده بعيداً عن الظروف العالمية

وقال الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ منتجي الحديد في مصر يحددون سعر المنتج وفقاً للعديد من العوامل أبرزها أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج والتي تعاني من زيادات عالمية، وذلك للوصول إلى سعر عادل لـ طن الحديد المسلح.

أبرز محددات أسعار الحديد: الخُردة وخام البليت والمحروقات

وأضاف «الدسوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ هناك فرقًا في الطاقة الإنتاجية للمصانع التي تسبب الوفرة، وتكاليف الإنتاج العالية بسبب موجات التضخم العالمية التي أدت إلى ارتفاع أسعار مدخلات ولوازم الإنتاج، خاصة أنَّ إنتاج الحديد المسلح يحتاج إلى أطنان من المحروقات والوقود، والتي تعاني في الوقت الحالي من زيادات كبيرة خاصةً سعر الغاز الطبيعي والنفط.

ولفت إلى أنَّه بخصوص الأسعار المحلية لطن الحديد، فهي مرتبطة أكثر بالسعر العالمي، موضحًا: «لو حصل زيادة في السعر، لأن خام البليت يستورد من الخارج، والبليت مواد خام تدخل كعنصر رئيس في صناعة الحديد، وكذلك الخردة نستوردها من الخارج أيضًا».

رفع كفاءة الطاقة الإنتاجية وافتتاح مصانع جديدة.. لمواجهة زيادة سعر الحديد

يرى «الدسوقي» أنَّ زيادة التصنيع وتشغيل مصانع جديدة بجانب رفع كفاءة الطاقة الإنتاجية للمصانع الموجودة حاليًا يعد إضافة لسوق الحديد وإجمالي الناتج المحلي والاقتصاد المصري بوجه عام، أي أنَّ تحقيق فائض في الإنتاج وزيادة المعروض ينعكس إيجابيًا على سعر طن الحديد والمستهلك.

وتابع أنَّ التصنيع يعمل على زيادة القيمة المضافة وبالتالي الناتج القومي، بجانب إمكانية دخول سوق التصدير والمنافسة العالمية، إذ يعاني العالم من عجز إنتاج الحديد الصلب، وبالتالي ارتفاع سعر طن الحديد.