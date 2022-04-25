تراجع أسعار الحديد الصيني.. وتوقعات بهبوط الطن 10 دولارات خلال شهرين

تراجعت العقود الآجلة لحديد التسليح نحو 5 آلاف يوان صيني للطن (763 دولار أمريكي) من أعلى مستوى في 6 أشهر تقريبًا فوق 5100 يوان (778.5 دولار أمريكي) في الأسبوع السابق على خلفية تجدد المخاوف بشأن الطلب بسبب انتشار كورونا والإغلاق الذي تبعه في المدن الصينية الصناعية وفي مقدمتها شنغهاي، بينما استأنف الإنتاج وتيرته بعد أولمبياد بكين.

إغلاق مدن الصناعة بسبب كورونا

وتمّ إغلاق العديد من المناطق في مدينة تانغشان للصلب مرة أخرى هذا الأسبوع بينما زادت المصانع في شمال الصين من الإنتاج في النصف الثاني من مارس بعد انتهاء القيود بسبب أولمبياد بكين، ومع ذلك، أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصينية، انخفاض إنتاج الصلب الخام الصيني بأكثر من 6% عن العام السابق إلى 88.3 مليون طن في مارس، وانخفض بنسبة 10.5% في الربع الأول من العام.

توقعات بتراجع السعر خلال عام

تاريخيًا، وصل سعر الصلب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 6198 يوان (946 دولار) في مايو 2021، ومن المتوقع أن يتمّ تداول الصلب عند 4935.80 يوان للطن المتري (753.4 دولار) بحلول نهاية هذا الربع في يونيو 2022، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics.

وبالنظر إلى المستقبل، وسط تقديرات أن يجرى تداول الحديد عند 4602.88 يوان (702.6 دولار) للطن في غضون 12 شهرًا.

ويجرى تداول حديد التسليح في الغالب في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة وبورصة لندن للمعادن، ويعد الصلب من أهم المواد العالمية المستخدمة في البناء والسيارات وجميع أنواع الآلات والأجهزة، وتعد الصين أكبر منتج للصلب الخام، يليها الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة والهند وروسيا وكوريا الجنوبية.