انهيار أسعار خامات الحديد عالميا.. وطن البيليت يتراجع 130 دولارا

شهدت أسعار مدخلات إنتاج الحديد انهيارًا كبيرًا خلال تعاملات الأسبوع الرابع من الشهر الجاري، مقارنة مع أسعار منتصف الشهر، وهو ما جاء عقب بيانات تباطؤ الاقتصاد الصيني، وتراجع الطلب نتيجة حالات الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومن شأن تلك التراجعات أن تسهم في تهدئة أسعار الحديد محليًا، خاصة أن المصانع المحلية تستورد أغلب احتياجاتها من المواد الخام عبر الأسواق الخارجية.

تراجع الخردة

وأظهرت بيانات البورصات العالمية تراجع أسعار الخردة في الأسبوع الرابع من الشهر الجاري بنحو 33 دولارًا في الطن، حيث سجلت 653 دولارًا، مقارنة بـ620 دولارًا في تعاملات منتصف الشهر.في حين تراجعت أسعار خام الحديد «المكورات»، بقيمة 4 دولارات، لتسجل 150 دولارًا، مقابل 154 دولارًا في تعاملات الأسبوع الثاني من أبريل.

وكانت أسعار البيليت التركي الأكثر انخفاضًا والأسرع في الهبوط بشكل لافت، حيث تراجع بنحو 130 دولارًا، ليهوي الطن إلى ما بين 760 دولارًا و770 مقارنة بما يتراوح بين 880 إلى 900 دولار للطن.

حديد التسليح التركي

وسجلت أسعار حديد التسليح التركي هبوطًا بنحو 45 دولارًا للطن، لتصبح 920 دولارًا، مقارنة بـ965 دولارًا في تعاملات منتصف الشهر، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار لفائف الأسلاك بنحو 70 دولارًا، مسجلة 980 دولارًا مقارنة بـ1050 دولارًا.

وبلغت أسعار لفائف الصلب المسطح «على الساخن»، الروسي 970 دولارًا، مقارنة بـ990 دولارًا في تعاملات منتصف الشهر، وبتراجع 20 دولارًا، كما بلغت لفائف الصلب المسطح الصيني على البارد 935 دولارًا، مقارنة بـ945 دولارًا، وبتراجع 10 دولارات في الطن.

وكانت أسعار شحنات خام الحديد في الصين، التي تحتوي على 63.5٪ من محتوى الحديد تراجعت إلى نحو 130 دولارًا للطن، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ أكثر من شهر، وسط مخاوف مستمرة بشأن الطلب في الصين الاستهلاكية.