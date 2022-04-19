%30 زيادة في إنتاج الحديد خلال مارس والطلب يتراجع بسبب رمضان

شهد شهر مارس الماضي نموا في إنتاج الحديد بنسبة 30%، بدافع من الطلب وارتفاع الأسعار القياسي في الأسواق، وفقا للمهندس محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

وأكد «حنفي» لـ«الوطن»، أن الشهر الماضي شهد طفرة كبيرة في الإنتاج، وتوزيع الحديد، نتيجة للزيادات السعرية، ومخاوف السوق من زيادة أكبر في الأسعار مستقبلا، مضيفا: «القطاع حقق نموا كبيرا بسبب ارتفاع الطلب من جانب الموزعين، وشريحة من المستهلكين خوفا من استمرار الأسعار في الزيادة».

زيادة غير مسبوقة

وشهدت أسعار حديد التسليح زيادة غير مسبوقة، في مارس الماضي، وتجاوزت الأسعار حاجز 21 ألف جنيه لأول مرة، مقارنة بأسعار لم تكن تتجاوز 17 ألف جنيه في أول شهرين من العام، وهي الزيادة التي أرجعتها المصانع المحلية إلى الطفرة الكبرى في أسعار مدخلات الإنتاج، بداية من خام الحديد وحتى البيليت والخردة، نتيجة اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن تغييرات سعر الصرف خلال الشهر الماضي.

تراجع الطلب

بحسب مدير غرفة الصناعات المعدنية فإن الطلب على الحديد في مصر تراجع بداية من أول شهر رمضان، معتبرا أن هذا التراجع طبيعي في هذا التوقيت، لكنه أوضح أن حركة الطلب ستتضح بشكل أكبر بعد انتهاء فترة إجازات عيد الفطر.

وتعد أوكرانيا من كبار منتجي البيليت، وأسهمت الحرب الروسية الأوكرانية في توقف إمدادات البيليت وخردة الحديد، وكلاهما من مدخلات الإنتاج في صناعة الحديد المحلية، التي تستورد المصانع أغلب احتياجاتها منها.

ورهن «حنفي»، انخفاض أسعار الحديد في مصر بتوقف الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن انتهاء الحرب سيسهم في تهدئة السوق بشكل كبير، نتيجة لما سينتج عن ذلك من عودة الإمدادات، لافتا إلى أن الأسعار الحالية للحديد في مصر تتناسب مع الزيادات التي شهدتها أسعار مدخلات الإنتاج على مدار الفترة الماضية.