جامعة سوهاج تناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

عقد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة مركز القياس والتقويم، وذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبري باسط مدير المركز، والدكتور أحمد الخطيب مدير مركز ضمان الجودة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

مناقشة معايير إعداد الأسئلة الموضوعية

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الاجتماع ناقش عدد من الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال، وذلك استعداداََ لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث تم مناقشة معايير إعداد الأسئلة الموضوعية سواء أسئلة التكميل أو الصواب والخطأ، أو الاختيار من متعدد، مشددًا على ضرورة مراعاة تلك المعايير في صياغة الأسئلة، وملائمة زمن الاختبار لطبيعة السؤال مراعياََ قياس نواتج التعلم لكل مقرر.

كما ذكر الدكتور عبدالناصر يس، أن إدارة جامعة سوهاج تحرص على تطوير عمليات القياس والتقويم كأحد مداخل تحسين منظومة التعليم الجامعي، وذلك من خلال تكثيف الدورات التدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في صياغة الأسئلة وإعداد الورقة الامتحانية، بما يتناسب مع مخرجات المقررات وجودة العملية التعليمية، وبما يحقق أهداف منظومة الاختبارات الإلكترونية.

اعتماد الصورة النهائية للمعايير الإدارية للتقويم

وأضاف الدكتور صبري باسط، أنه خلال الاجتماع تم اعتماد الصورة النهائية للمعايير الإدارية للتقويم، والتي تضم معيار متطلبات إدارة أعمال الامتحان، معيار أعمال المراقبة، ومعيار أعمال لجان الرصد، وكذلك معيار تقويم الطلاب والامتحانات، وأخيراً معيار تطبيق قواعد الميثاق الأخلاقي للقائمين على عملية التقويم.