جامعة سوهاج تحرز المركز الثالث في بطولة «أنت الأقوى» لكرة القدم

حصلت جامعة سوهاج على المركز الثالث في بطولة كرة القدم الخماسي، خلال فعاليات دوري جامعات مصر، تحت شعار «أنت الأقوى»، وهي البطولة التي نظمها معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي.

مشاركة 250 طالباً وطالبة في البطولة

وأكد رئيس جامعة سوهاج، الدكتور مصطفى عبد الخالق، أن المسابقة شهدت مشاركة 250 طالباً وطالبة من مختلف الجامعات المصرية، وأضاف أن الهدف من تنظيم فعاليات البطولة هو تأهيل كوادر وشباب ذي شخصية مؤثرة في المجتمع، قادرين على مواجهة الشائعات، وتحصين المجتمع من الأفكار المغلوطة وتوضيح الحقائق.

أنشطة البطولة لشباب الجامعات

وأوضح رئيس جامعة سوهاج أن البطولة تضمنت عدة أنشطة، منها محاضرات عن مواجهة ظواهر التطرف الديني وإدمان المخدرات، لتوعية الشباب واستثمار طاقاتهم الإيجابية، وتجهيزهم ليصبحوا قيادات وسفراء داخل وخارج مصر، من خلال تدريبهم وتأهيلهم ومشاركتهم في مثل هذه الفعاليات للمساهمة في دفع خطة التنمية للمجتمع.

الجامعة تسعى لتوعية الشباب بكافة قضايا وطنهم

وأشار الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة تسعى إلى توعية الشباب بكافة قضايا الوطن لمحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، التي تتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، من خلال إشراكهم في الفعاليات التي تنظمها الجامعة داخلياً وتشترك بها خارجياً.

6 طالبات ضمن وفد جامعة سوهاج

وأوضح محمد يوسف، مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية ومشرف وفد جامعة سوهاج، أن الوفد المشارك من الجامعة تضمن 6 طالبات، مشيراً إلى حصول الطالبة علياء ثابت، من كلية الحقوق، على جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة.