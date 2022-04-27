عاجل.. وصول المتهمين في مذبحة المرج لجلسة محاكمتهم بـ جنايات العباسية

وصل، منذ قليل، اليوم الأربعاء، إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، المتهمة الأولى والثالثة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة المرج»، إلى جلسة محاكمتهم بقتل أطفال الأولى، وغياب المتهم الثاني لوفاته.

إحالة المتهمين في القضية إلى الجنايات

وكشف قرار الإحالة في القضية المقيدة برقم 19883 لسنه 2019 جنايات المرج، قيام المتهمين، «إيمان. ز» 32 سنه عاملة و «أحمد. ع» 33 سنة عاطل، و«هالة.م» م 50 سنه ربة منزل، بقتل الأطفال «مالك وجنى» وطفل حديث الولادة، أبناء المتهمين الأولي والثاني عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت المتهمين النية وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض إناء بلاستيكيا مملوء بالمياه وأغرقوهم فيه قاصدين من ذلك قتلهم مما أودي بحياتهم.

التحقيقات تكشف ملابسات الواقعة

وكشفت التحقيقات أن المتهم دائم التعدي على زوجتيه ويقوم بإيذاء زوجته الثانية «إيمان» جسديًا، محدثًا بها العديد من الإصابات المختلفة بأنحاء الجسم، ونتج عن تلك الزيجة إنجابهما طفلتين ملك مواليد 2015 وجنى 2016، وأنه دائم الاتهام لزوجته الثانية بسوء سلوكها وشكه في نسب الطفلتين وحدث بينهما العديد من الخلافات التي كانت تنتهي بالتعدي عليها وتقيدها داخل المنزل.

وكانت البداية عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا من صاحبة العقار الذي يسكن به المتهمون، يفيد بقيام الزوج بإجبار زوجته على قتل أطفالها الثلاثة، وبإجراء التحريات تم التأكد من الواقعة.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وزوجته الأخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.