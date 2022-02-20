بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري، تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2022، اليوم السبت الموافق 19 فبراير، وحتى الخميس 17 مارس المقبل، عبر الموقع الرسمي لبوابة الأزهر، على أن تجري طباعتها ثم توقيع ولي الأمر عليها وتسليمها إلى المعهد، تمهيدًا لدخول الطلاب لامتحانات نهاية العام.

وتقدم «الوطن»، لأولياء الأمور والطلاب، رابط وخطوات تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر، ضمن الخدمات الإخبارية في مجال التعليم.

رابط تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2022

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية الدخول على موقع بوابة الأزهر واختيار تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2022، أو الدخول بشكل مباشر من هنــا.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2022

وحتى يتمكن الطلاب من تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2022، يجب عليهم اتباع الخطوات التالية:

- بعد الدخول على بوابة الأزهر، واختيار تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2022 أو الدخول بشكل مباشر من هنــا.

- سيطلب من الطالب إدخال رقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وكلمة المرور التي حصل عليها من المعهد التابع له.

- يقوم الطالب بعدها باستيفاء البيانات المطلوبة، التي تتضمن تسجيل رقم الهاتف الخاص بالطالب، ورقم أرضي للتواصل، وكتابة تاريخ الميلاد، والبريد الإلكتروني والمنطقة التي يسكن بها، وبيانات آخر شهادة حصل عليها، وعام النتيجة.

- ذكر المنطقة الأزهرية والإدارة التعليمية التابع لها الطالب، وكتابة اسم المعهد الذي ينتسب إليه.

- ثم اختيار الشهادة التي سيتقدم لها الطالب والشعبة والمذهب، وذكر حالة الطالب سواء كان «مستجد، باقي للإعادة، شعبة رياضة أو علوم، المواد التي رسب فيها إن وجدت»، والضغط على حفظ.

- يمكن للطالب تعديل البيانات التي سجلها مرة واحدة فقط، وعند التأكد من كل البيانات يجري الضغط على إرسال، ويقوم بطباعة الاستمارة تمهيدًا لتسليمها للمدرسة بعد انتهاء التسجيل.