رغم إجازة البنوك.. 7 خدمات تستطيع إنجازها بالموبايل في أسبوع العيد

ينتشر استخدام المحافظ الإلكترونية التي تصدرها مختلف البنوك العاملة في مصر بين المتعاملين بشكل كبير، نظرا لتمتعها بالعديد من المزايا، أبرزها بساطة الإجراءات الخاصة بفتحها، وكذلك سهولة الاستخدامات وتعددها.

قبل إجازة عيد الفطر المبارك.. استبدل زيارة الفرع بخدمات البنوك «الأونلاين»

ومن بين أهم مزايا المحافظ الإلكترونية، والخدمات الرقمية للبنوك أو «الأونلاين» بوجه عام، هو أنها تتيح للعميل إجراء معاملاته طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الـ 24 ساعة، وبالتالي لن يضطر العميل إنتظار إنتهاء إجازات البنوك للذهاب إلى الفرع، خاصة مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك.

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي كيفية فتح محفظة إلكترونية على الهاتف المحمول، والشروط والمزايا التي يمكن التمتع بها، كالتالي:

اسحب أموالك وسدد فواتيرك.. أهم مزايا استخدام المحفظة الإلكترونية

1. إتمام عمليتي الإيداع والسحب النقدي من وإلى المحفظة، باستخدام ماكينات ATM، تدعم خدمة المحافظ الإلكترونية.

2. إتمام عمليات الدفع المختلفة باستخدام المحفظة الإلكترونية التابعة لمصرفك، وسداد فاتورة الموبايل الشهرية وسداد فواتير خدمة الإنترنت الأرضي ADSL.

- سداد فواتير الخدمات والمرافق الأخرى، مثل فاتورة المياه والغاز والكهرباء.

- دفع اشتراكات الأندية الرياضية.

- شراء تذاكر ودفع اشتراكات وسائل النقل المتعددة.

- إمكانية التبرع للعديد من الجهات القائمة على الأعمال الخيرية، من مستشفيات ودور أيتام وغيرها.

3. خدمة تحويل الأموال الفورية، من وإلى محفظتك الإلكترونية.

4. شحن المحفظة الإلكترونية

يمكن لك شحن محفظتك الإلكترونية باستخدام بطاقة الخصم المباشر، أو بطاقة الائتمان Credit Card الخاصة بك، أو من خلال زيارتك لأقرب فرع للبنك المصدر للمحفظة.

5. إصدار بطاقة الإنترنت، التي تمكنك من التسوق «أونلاين» بسهولة وأمان.

6. سداد قيمة مشترواتك في المتاجر المختلفة باستخدام المحفظة، وذلك عن طريق مسح ال QR Code عند الدفع.

تعرف على كيفية إصدار محفظة إلكترونية.. في 4 خطوات فقط

1. استيفاء طلب التسجيل، وذلك من خلال زيارة العميل لأحد فروع البنك الذي سيتم إصدار المحفظة الإلكترونية من خلاله.

2. استقبال رسالة نصية، SMS، على رقم موبايلك المسجل لدى البنك الذي قمت بتقديم طلب التسجيل فيه، والتي تحتوي على رابط لتنزيل التطبيق على هاتفك، وكود تفعيل.

3. قم بتحميل تطبيق المحفظة الإلكترونية من أحد المتاجر المعروفة والموثوقة، مثل آبل ستور- Apple Store أو جوجل بلاي ستور- Google Play Store.

4. إتمام عملية التسجيل، بإدخال كود التفعيل المرسل، واختيار رقم سري خاص بك، ولا تقم بمشاركة بياناتك مع أي شخص، خاصة كلمة المرور.

4 شروط لابد أن تعرفها قبل تفعيل محفظة إلكترونية بنكية

1. ضرورة أن تكون بطاقه الرقم القومي للعميل سارية، وإلا سيتم إرسال رسالة نصية بالرفض.

2. ضرورة التأكد من أن رقم الهاتف المراد تفعيل محفظة إلكترونية عليه، مسجل بالفعل على بطاقة الرقم القومي، وذلك عبر زيارة فرع شركة الاتصالات التابع لها خطك.

3. ألا يمتلك العميل محفظة إلكترونية بالفعل على رقم الموبايل المراد إدخاله أو تسجيل المحفظة عليه.

4. التأكد من عدم امتلاكك لأكثر من 2 محفظة إلكترونية مسجلة على بطاقة الرقم القومي الخاصة بك، وإلا سيتم رفض طلبك.

طفرة نمو للشمول المالي في مصر.. يحققها البنك المركزي

وكان البنك المركزي المصري، أعلن المؤشرات الرئيسية للشمول المالي، ليكشف عن نسبة نمو بلغت 56.2 % بنهاية 2021 على مستوى المؤشرات الرئيسية، فيما حقق معدل الشمول المالي على مدار السنوات الـ 6 الماضية نموا بمعدل 115%، حيث بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية بالبنوك ومكاتب البريد وغيرها من طرق الإيداع، حوالي 36.8 مليون مواطن، من بينهم 16 مليون سيدة.

كما عدد البطاقات مسبقة الدفع التي تم إصدارها حتى الآن حوالي 39,883 ألف بطاقة، لكل 100 ألف مواطن، تزامنا مع طفرة نمو أعداد نقاط الإتاحة المالية، والتي تشمل «البنوك، وفروع البريد، ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، وماكينات ATM، ونقاط البيع POS، ومزودي خدمات الدفع»، ليتم تخصيص 1037 نقطة لتغطية احتياجات كل 100 ألف مواطن.