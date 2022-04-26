إجازة عيد الفطر 2022 للقطاع الحكومي.. أطول فترة راحة

تزايد البحث خلال الساعات القليلة الماضية من قبل المواطنين العاملين في أجهزة الدولة المختلفة عن إجازة عيد الفطر 2022 للقطاع الحكومي، نظرا لقرب نهاية شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر المبارك، إذ من المقرر أن يحصل العاملين في القطاع الحكومي على إجازة كاملة بحسب ما أعلنه مجلس الوزراء في بيان له خلال الفترة الماضية.

إجازة عيد الفطر 2022 للقطاع الحكومي

وبحسب قرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، فإن إجازة عيد الفطر 2022 للقطاع الحكومي المقرر لها أن تبدأ يوم السبت الموافق 30 أبريل وتستمر حتى 5 مايو، وذلك عقب إعلان الوزراء عدم ترحيل إجازة شم النسيم على أن يكون 25 أبريل الجاري في موعد الأساسي، وعدم ترحيله إلى الخميس الموافق 28 من الشهر نفسه.

جدول إجازة عيد الفطر 2022 للقطاع الحكومي

- الجمعة 29 أبريل الموافق 28 رمضان (إجازة رسمية).

- السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضان (إجازة رسمية).

- الأحد 1 مايو الموافق 30 رمضان عيد العمال ووقفة عيد الفطر.

- الإثنين 2 مايو.. أول أيام عيد الفطر المبارك.

- الثلاثاء 3 مايو.. ثاني أيام عيد الفطر المبارك

- الأربعاء 4 مايو.. ثالث أيام عيد الفطر المبارك

- الخميس 5 مايو إجازة رسمية بقرار الحكومة

- الجمعة 6 مايو- إجازة رسمية

- السبت 7 مايو- إجازة رسمية في البنوك وبعض الجهات والقطاعات.

أيام أخرى تضاف على إجازة عيد الفطر

ومن المقرر أن يحصل الموظفين في القطاع الحكومي على 6 أيام إجازة لعيد الفطر المبارك وفق ما أعلنه مجلس الوزراء في إحدى بياناته الرسمية، بالإضافة إلى وجود ثلاثة أيام أخرى في إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تتمثل في:

- الجمعة التي توافق 29 أبريل من الشهر الجاري والتي تسبق أول الأيام الرسمية لإجازة عيد الفطر.

- الجمعة التي تأتي بعد آخر يوم من الإجازة الرسمية للعيد والتى تأتي 6 مايو.

- السبت 7 مايو الذي يعد أيضا إجازة رسمية في بعض الهيئات والقطاعات.