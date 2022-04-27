تجديد حبس المتهم بقتل زوجته في الإسماعيلية.. «اختلفا على مبلغ مالي»

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية صباح اليوم الأربعاء، بتجديد حبس قاتل زوجته في مدينة الإسماعيلية، 15 يوما على ذمة التحقيقات في الواقعة.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة ومجيئه من محافظة بورسعيد إلى مدينة الإسماعيلية بعد خلافات وقعت بينه وبين زوجته المجني عليها، إلا أن مشادة جديدة وقعت بينهما على الطريق الدائري في الإسماعيلية.

طعن المجني عليها بسكين

وكشفت تحريات المباحث الجنائية في الواقعة، قيام المتهم بطعن زوجته بسلاح أبيض طعنة نافذة في البطن، نقلت على أثرها إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، إلا أنها توفيت فور وصولها إلى المستشفى.

وأكدت التحريات أن الخلاف وقع بسبب طلب الزوج لمبلغ مادي من زوجته لعدم تحصله على أي مبالغ مالية من عمله خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن المتهم والمجني عليها يعملان في جمع القمامة والشحاذة.

وأمرت جهات التحقيق بدفن جثمان السيدة وتسليمه إلى ذويها في الإسماعيلية لدفنها خلال الساعات القلية الماضية، فيما قررت تجديد حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

مصرع زوجتين في حادثين آخرين بالإسماعيلية

وشهد شهر رمضان المبارك، مصرع زوجتين على أيدي أزواجهما خلال الأيام الماضية في قريتي نفيشة بمركز الإسماعيلية وأبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد.

ولقيت سيدة في العشرينيات من العمر مصرعها بسبب الاعتداء المستمر عليها بالضرب من زوجها بشومة، مما تسبب في وفاتها، وحاول الفرار هارباً من القرية إلا أن ضباط المباحث الجنائية تمكنوا من صبطه بعد 48 ساعة من الحادث.

كما تمكنت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية القبض على المتهم بقتل زوجته ووالدها في قرية نفيشة في الإسماعيلية لقتلها بسبب خلاف وقع بينهما وطلبها الخلع.