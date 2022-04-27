الاتحاد المصري لـ«صيدلة سوهاج» ينظم 8 حملات توعوية للطلاب في يوم واحد

نظم مكتب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج، 8 حملات توعوية في يوم واحد، تحت عنوان «رواء» لتتويج 8 سنوات من العطاء قدمها مكتب الاتحاد من خدمات تطوعوية مجانية، وذلك ضمن احتفاله بالذكرى السنوية لتأسيسه بالحرم الجامعي القديم، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال إن الجامعة تحرص دائماً على تنظيم مثل هذه الحملات والتي تأتي ضمن أهداف إدارة الجامعة ومكتب «EPSF-Sohag» في توعية الطلاب بالمشاكل والقضايا الصحية، والمساهمة في حلها، مؤكدا على الدور الهام لحملات التوعية للحد من العادات الضارة والمشكلات المتأصلة والمستحدثة.

الاهتمام بالقضايا والمشكلات التي تواجه الطلاب

وأشار الدكتور مجدي القاضي القائم بعمل عميد كلية الصيدلة بجامعة سوهاج، إلى أن الهدف من الحملات الثمانية الاهتمام بكل ما يشغل ويواجه الطلاب من قضايا ومشكلات، والعمل على حلها بصورة إيجابية وسريعة، مضيفاً أن الحملات تضمنت حملة توعية عن تبرع بالدم، ومرض السكر، وصحة المرأة، بالإضافة لزيارة لدار الأيتام، وللمدارس وذلك للتوعية عن الصحة النفسية، وتدريبهم على الإسعافات الأولية، وتوعيتهم عن أسلوب الحياة الصحي، والابتعاد عن طريق الإدمان.

الحملات التوعوية تسعى إلى تغيير الثقافات السلبية

وأضاف الدكتور محمد صلاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الحملات التوعوية تسعى إلى تغيير الثقافات السلبية وفرض الإيجابيات بمختلف المجتمعات، وزيادة الوعي لدى كل مواطن مقيم على هذه الأرض المعطاءة.

وأوضح الدكتور محمود الأمير المنشاوي رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية والمشرف العلمي لمكتب الاتحاد بالكلية، أن الحملات الثمانية أثمرت عن توعية أكثر 1240 طالبا وطالبة بمختلف الكليات، مضيفاً أن الحملة تأتي ضمن خطة عمل الاتحاد (EPSF) على توعية طلاب الجامعة بكل القضايا الصحية التي تواجه البلاد.

‏‎‎وذكر كلا من محمود عماد رئيس مكتب الاتحاد المصري لطلاب لكلية الصيدلة بجامعة سوهاج، وأحمد الطاهر مسئول التسويق بالمكتب، أن الحملات التوعوية كانت بإشراف وحضور كلا من الدكتور مجدي القاضي القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، الدكتور محمد صلاح وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود الأمير رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية والمشرف العلمي لمكتب الاتحاد، والدكتور محمد جمال عرابي دكتور الكيمياء التحليلية بالكلية.