أسعار الدواجن اليوم الخميس 28-4-2022 في مصر

مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك، يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة أسعار الدواجن اليوم، وذلك بسبب رغبة شريحة كبيرة من المواطنين في تخزين أطعمة لموائد العيد في ظل إغلاق المحلات التجارية المختلفة طوال فترة إجازة عيد الفطر والتي ستمتد لمدة أسبوع.

ويأتى البحث عن أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المحلية والمحلات التجارية، على قائمة أولويات المواطنين ويليها البحث عن أسعار اللحوم بكافة أنواعها.

وترصد «الوطن» من خلال التقرير التالي، أسعار الدواجن في الأسواق المحلية والمحلات التجارية اليوم الخميس الموافق 28 أبريل 2022، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم

- جاء سعر كيلو الدجاجة الكاملة من الدواجن الحية التي يصل وزنها إلى 2 كيلو جرامات بنحو 77 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الفيليه بين 90 و100 جنيه.

- وصل سعر كيلو الدجاج بين 42 و48 جنيهًا للكيلو الواحد.

- تراوح سعر كيلو الكبدة والقوانص بين 50 و55 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من صدور الدجاج نحو 75 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدبابيس بين 82 و100 جنيه.

- سجل سعر كيلو الأوراك بين 48 و52 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق بين 70 و90 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم الخميس

- سجل سعر الكيلو من الفيلية الرومي 140 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الكبدة السادة 85 جنيهًا، كما وصل سعر الكيلو من القوانص السادة إلى 67 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس

تراوحت أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الخميس 28-4-2022، وذلك حسب الأسواق المحلية المختلفة بالمحافظات التي تباع فيها، ليصل سعر الكتكتوت الأحمر الواحد ما بين 8 و12 جنيهًا، فيما وصل سعر الكتكوت الساسو بين 2.75 و3.25 جنيه، وسجل سعر الكتكوت الأبيض بين 2.2 و6 جنيهات.