أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 27-4-2022 في مصر

مع انتهاء صيام المسيحيين وقرب انتهاء صيام المسلمين وحلول عيد الفطر المبارك، يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الدواجن في الأسواق والمحلات التجارية، بالإضافة إلى بحثهم عن أسعار اللحوم الحمراء والأسماك والخضروات والفاكهة أيضا.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن في الأسواق المصرية والمحلات التجارية اليوم الأربعاء الموافق 27 أبريل، من عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم

- جاء سعر كيلو الدجاجة الكاملة اليوم الأربعاء، التي يصل وزنها إلى كيلو جرام، بنحو 77 جنيها، فيما يتراوح سعر الفيلية بين 90 و110 جنيهات.

- وصل سعر كيلو الدجاج الحي، إلى قيمة بين 42 و48 جنيها للكيلو الواحد.

- ووصل سعر كيلو الدبابيس إلى قيمة تتراوح بين 50 و65 جنيها.

- فيما جاء سعر الكيلو الواحد من صدور الدجاج بنحو 75 جنيها.

- وبالنسبة لسعر كيلو الدبابيس وصل إلى قيمة تتراوح بين 82 و 100 جنيه.

- فيما وصل سعر كيلو الأوراك اليوم إلى قيمة تتراوح بين 48 و52 جنيها.

- فيما وصل وتراوح سعر الكيلو من الشيش طاووق بين 70 و90 جنيها.

- بينما يتراوح سعر كيلو الكبد والقوانص بين 40 و50 جنيها.

- كما وصل سعر الكيلو جرام من صدور الفراخ البانيه بين 85 و95 جنيها.

أسعار الرومي اليوم الأربعاء

- جاء سعر الكيلو من الفيلية الرومي ليصل إلى 140 جنيهًا، فيما يصل سعر كيلو الكبدة إلى 85 جنيها، بينما وصل سعر الكيلو من القوانص إلى 67 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء

وجاءت أسعار الكتاكيت في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء، حسب المحافظة التي يباع فيها، إذ تراوح سعر الكتكتوت الأحمر الواحد اليوم الأربعاء، بين 8 و12 جنيها، فيما تراوح سعر الكتكوت الساسو بين 2.75 و3.25 جنيه، كما تراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء بين 2.2 و6 جنيهات.