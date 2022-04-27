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الزمالك ينتظم في معسكر مغلق اليوم لمباراة المصري

كتب:

محمود فؤاد
01:37 م | الأربعاء 27 أبريل 2022
فريق الكرة الأول بنادى الزمالك

فريق الكرة الأول بنادى الزمالك

ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة البرتغالي فيريرا، المدير الفني للفريق في معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية، اليوم، استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي المقبلة بالدوري.

ويستعد فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الجيش ببرج العرب.

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