هل تهدد البيتكوين بطاقات «فيزا وماستركارد»؟.. خبراء يجيبون

تستخدم العملات المشفرة مثل البيتكوين وغيرها في الوقت الحالي كأحد وسائل الدفع الإلكتروني المنتشرة بين الكثيرين، الأمر الذي جعل بعض المتخصصين يرون فيها تهديد لكيانات قائمة بالفعل تعمل في مجال المدفوعات الرقمية، مثل «فيزا» و«ماستركارد»، فهل تأثرت الحصص السوقية للعملاقين بالفعل، التقرير التالي يكشف.

«ماستركارد» تطور بطاقات جديدة للدفع تستند إلى أصول رقمية

من جانبه، قال راج داموداران، رئيس قطاع تطوير العملات الرقمية بشركة «ماستر كارد» وأحد كبار خبراء التسويق عالميا، إنَّ خوض شركات التكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني لسباق التشفير صار أمرًا حتميًا، كاشفا عن توجه شركته في الوقت الحالي لضخ استثمارات وتطوير أداة مثل البيتكوين.

وأضاف «راج» في تصريحاته بمذكرة بحثية لأحد المواقع المتخصصة في التكنولوجيا المالية، أنَّ خوض عملاق الدفع الإلكتروني لسوق التشفير سيتم عبر إصدار بطاقات جديدة تستند إلى أصول رقمية، مثل العملات المشفرة.

كما أوضح أنَّ شركته تعي أنَّ المجال في الوقت الحالي صار تكامليا أكثر منه منافسة لإزاحة الخصم أو الأطراف الأخرى من السوق، فشركته تسعى للتطور واستحداث آليات جديدة تحافظ بها على حصتها السوقية، لافتا إلى قدرتها طوال السنوات الماضية على النجاح والبقاء كأحد كبرى الشركات عالميا في مجالها.

ماستر كارد تصدر 3 مليارات بطاقة خلال 30 يوما فقط

تابع «راج»: «نعمل على إتاحة التشفير لقاعدة عملاءنا التي تحقق زيادة في أعدادها، حيث تم إصدار حوالي 3 مليارات بطاقة خلال شهر ديسمبر 2021، نخوض تجارب جديدة دوما ونستحوذ على شركات تشفير قائمة بالفعل، حيث نرى فيها فرص للتوسع وليس مجال لإعاقة الطموحات».

كما كشف عن إطلاق شركته منتج جديد عبارة عن بطاقة ائتمان بنظام مكافآت التشفير، وسيتم تجربتها في الولايات المتحدة بشكل مبدئي قبل تعميمها عالميا، بالإضافة إلى إطلاق بطاقات للدفع الإلكتروني مع شركة نيكسو مدعومة بنظام تشفير.

خبير: البيتكوين ستقضي على احتكار فيزا وماستركارد

من ناحية أخرى، يرى أحد كبار المستثمرين بسوق العملات الرقمية أنَّ البيتكوين ومثيلاتها صارت منافس شرس لشركات المدفوعات الإلكترونية، وعلى الأخيرة مواكبة التغييرات العالمية للبقاء، وتوقع أنَّ تحقق كل من شركتي ماستر كارد وفيزا أكبر خسائرهما على مدار العام الحالي، نظرا لتوافر بديل لخدماتها يقدم طرق دفع رقمية 100%.

كما أكد على أنَّ احتكار عملاقي الدفع الإلكتروني للسوق العالمية سينتهي قريبا بضغوط من سوق العملات المشفرة التي تحقق نمو كبير بحصتها السوقية.