لو سنك 12 سنة فأعلى.. تفاصيل البطاقات مسبقة الدفع من بنك CIB للطلاب

يوفر البنك التجاري الدولي CIB فرصة للطلاب للإستفادة من بطاقات مسبقة الدفع من بنك CIB، إذ يقدم 3 أنواع من البطاقات مسبقة الدفع هي (البطاقات المسبقة الدفع ISIC – ميزة كارتي – ميزة للمرتبات الحكومية).

وتأتي هذه البطاقات، للتسهيل على العملاء في إتمام معاملاتهم المالية من سداد فواتير وتحويل أموال والدفع والشراء محليًا ودوليًا عبر البطاقات.

تفاصيل وشروط الحصول على بطاقات مسبقة الدفع من بنك CIB لعام 2021

مميزات بطاقات مسبقة الدفع من بنك CIB

تتيح بطاقات البنك التجاري الدولي مسبقة الدفع، مجموعة من المميزات، خاصة بطاقة البطاقات المسبقة الدفع ISIC من CIB، والتي تعد بمثابة بطاقة تعريف للطالب، وهي مستخدمة دوليا للطلاب من سن 12 سنة، وتتحدد مميزات البطاقات المسبقة الدفع من بنك CIB كما يلي:

بطاقات «ميزة» مسبقة الدفع من بنك CIB

- البطاقات متاحة للاستخدام المحلي فقط.

- سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي.

- إتمام عمليات الشراء عبر نقاط البيع الإلكترونية (POS).

الشراء عبر الإنترنت محليًا.

- بطاقة «ميزة» المدفوعة مقدمًا (كارتي) متاحة لأي عميل يحمل بطاقة الرقم القومي وتصدر في الحال.

- مصاريف الإصدار والتجديد مجانًا.

- بطاقة «ميزة» المدفوعة مقدمًا للمرتبات الحكومية يتم إصدارها لتحويل مرتبات موظفي الهيئات الحكومية.

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البطاقات مسبقة الدفع ISIC من CIB

يقدم بنك CIB بطاقة هوية الطالب الدولية (ISIC) متاحة للطلاب من سن 12 سنة، وهي بطاقة تعريف للطالب مستخدمة دوليًا، وتصدر في أكثر من 130 دولة، وتم إقرارها من قبل العديد من المنظمات المختلفة مثل اليونسكو والمجلس الثقافي الأوروبي ومجموعة دول الإنديز، وتتحدد تفاصيل البطاقات المدفوعة مقدمًا ISIC من CIB في النقاط التالية:

- بطاقة تعريف للطالب مستخدمة دوليًا.

- الحد الأدنى لعمر حاملي البطاقة 12 عامًا.

- يمكن استخدام البطاقة في الشراء أو السحب النقدي.

- البطاقة مقبولة حول العالم ويمكن استخدامها لدى أكثر من 18 ألف تاجر محلي، و36 مليون متجر حول العالم.

- أقصى رصيد للبطاقة 20 ألف جنيه.

- رسوم الإصدار والتجديد مجانًا.

حدود استخدام بطاقات مسبقة الدفع من بنك CIB

يضع البنك التجاري الدولي CIB حدود لاستخدام كل نوع من البطاقات المدفوعة مقدمًا بالبنك، وتتحدد حدود استخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا من بنك CIB كما يلي:

بطاقة «ميزة» المدفوعة مقدمًا (كارتي)

الحد الأقصى لشحن البطاقة شهريًا: 100 ألف جنيه.

الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي:​ 10000 جنيه.

الحد الأقصى للشراء اليومي: 20 ألف جنيه.

الحد الأقصى للسحب النقدي الشهري:​ 50 ألف جنيه.

الحد الأقصى للشراء الشهري:​ 50 ألف جنيه.

مدة صلاحية البطاقة: 3 سنوات.

مصاريف الاستبدال: 15 جنيهًا.

بطاقة «ميزة» المدفوعة مقدمًا للمرتبات الحكومية​

-الحد الأقصى للسحب النقدي الشهري: 100 ألف جنيه.

-الحد الأقصى للشراء الشهري: 150 ألف جنيه.

-مدة صلاحية البطاقة: 5

-سنوات.مصاريف الاستبدال: 20 جنيهًا. ​​​

البطاقات ISIC المدفوعة مقدمًا من بنك CIB

-حد الاستخدام اليومي للسحب النقدي: 3000 جنيه.

-حد الاستخدام اليومي للشراء: 15 ألف جنيه.

-حد الاستخدام الأسبوعي للسحب النقدي: 6000 جنيه.

-الحد الأقصى لعدد عمليات السحب النقدي الشهري: 28 عملية.

-الحد الأقصى للشراء الأسبوعي: 19 ألف جنيه.

-الحد الأقصى لعدد عمليات الشراء الشهرية: 28 عملية.

الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على بطاقات مسبقة الدفع من بنك CIB

- في حالة عدم وجود مهنة أو وظيفة مثبتة على بطاقة الرقم القومي الخاصة بك، يجب تقديم إثبات دخل للحصول على بطاقة «ميزة» المدفوعة مقدمًا.

- في حالة اختلاف عنوان الإقامة عن العنوان المثبت على ببطاقة الرقم القومي، يجب الحصول على إيصال استخدامات (كهرباء، مياه، تليفون) يخص السكن الفعلي للعميل للحصول على بطاقة «ميزة» المدفوعة مقدمًا.