أول تراجع لأسعار الحديد.. «عز» تخفض الأسعار 830 جنيها وتوضح السبب

أعلنت شركة حديد عز عن خفض أسعارها لشهر مايو بمقدار 830 جنيه للطن ليصبح السعر 19,170 جنيه تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة، وهو التراجع الذي جاء في أعقاب انخفاض أسعار الخامات الرئيسية من خام حديد والخردة، وهو ما يعد العامل الرئيسي في تسعير حديد عز، وفقا لما قاله چورچ متى رئيس قطاع التسويق بالمجموعة.

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وقال متي لـ«الوطن»، إن أسعار الحديد شبه المصنع «البيليت»، من روسيا إنهارت نظرا للعقوبات الدولية، وعدم القدرة على تصريف الإنتاج، وهو ما يضع المنتج المحلي تام الصنع تحت ضغوط تنافسية غير عادلة وخاصة بعد الغاء الرسوم الوقائية في نوفمبر الماضي.

انخفاض سابق للأسعار

وأضاف أن أسعار حديد عز تتسم بالديناميكية، ترتفع وتنخفض مع الدورات الاقتصادية التي تشهدها الصناعة، لافتا إلى أن الشركة قامت بخفض أسعارها قبل ذلك بنسب وصلت إلى 24% بما يعادل 3,048 جنيه، حيث انخفض سعر البيع في أكتوبر 2019 إلى 9,577 جنيه، بعد أن كان 12,625 جنيه في أبريل 2018، كما انخفض أيضاً في يوليو 2020 بمقدار 2,469 جنيه إلى 9,421 بعد أن كان 11,890 جنيه في مايو 2019.

مرونة الأسعار

وأشار «متى»، إلى أن ذلك يؤكد أن أسعار حديد عز تتسم بالمرونة وسرعة الاستجابة لما تشهده أسعار الخامات من تقلبات الارتفاع والانخفاض فضلاً عن تطورات السوق العالمي.

وأوضح «متى»، أن الشركة أكدت سابقاً وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة، وهي انعكاس لظاهرة عالمية، إلا أن أسعار حديد عز كانت ولاتزال من أقل المستويات السعرية في العالم.

ويعد هذا التراجع هو الأول في سوق الحديد، بعد رحلة صعود قياسية خلال الشهرين الماضيين، نتيجة التضخم العالمي، والأزمة الروسية الأوكرانية، التي صعدت بالسعر لأكثر من 20 ألف جنيه للطن.