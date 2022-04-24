أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 24-4-2022

في ظل حالة الاضطراب العالمي بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي تسببت في ارتفاع أسعار الخامات، الذي أثر بشكل مباشر على سعر مواد البناء في العالم، لذلك يتابع الكثيرون بشكل دوري أسعار الحديد والأسمنت في السوق المحلي اليوم، خاصة بعد منح الحكومة المصرية تصاريح البناء لكن بشروط محددة.

أسعار الحديد والأسمنت

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الخبرية التي تنشر على مدار اليوم، نعرض أسعار الحديد والأسمنت في السوق المحلي اليوم الأحد الموافق 24 أبريل الجاري، وفق النشرة السعرية التي تصدرها غرفة مواد البناء بالغرف التجارية بالقاهرة، في السطور التالية:

سعر طن الحديد

وبحسب النشرة السعرية لمواد البناء المعلنة من الغرف التجارية، فقد استقرت أسعار الحديد اليوم، ليتراوح سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع ما بين 19 ألفًا و700 جنيها، وحتى 20 ألف جنيه، بدون إضافة تكلفة النقل والعمالة ومكاسب تجار الجملة، وجاءت الأسعار كالآتي:

وسجل سعر طن حديد نحو 19700 جنيه في الشركات الآتية المعادي والكومي والعشري ومصر ستيل والمراكبي وسرحان وعطية والعتال، ويرتفع السعر نحو 300 جنيه، ليصبح 20 ألفًا في مصانع حديد عز وبشاي، والمصريين.

أسعار الأسمنت اليوم

أما سعر طن الأسمنت فانخفض بمقدار يتراوح بين 70 إلى 100 جنيه، ليسجل سعر الطن اليوم الأحد الموافق 24 أبريل ما بين 1260 جنيها إلى 1290 جنيها، مقابل 1330 إلى 1360 جنيهًا الأسبوع الماضي، وجاءت الأسعار كالآتي:

جاء سعر الأسمنت في شركة العربية للأسمنت «النصر» وشركة المنيا للأسمنت «المعلم» وأسمنت وادي النيل، والشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري بني سويف» بنحو 1260 جنيهًا للطن.

وفي شركة مصر للأسمنت قنا «المسلة» بلغ الطن نحو 1265 جنيهًا، والشركة العربية للأسمنت «المسلح» وشركة الأسمنت للسويدي بلغ 1290 جنيهًا.